29 Nisan hangi burç? 29 Nisan'da doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 29 Nisan hangi burç sorusu ise 29 Nisan tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 29 Nisan hangi burç? İşte 29 Nisan'da doğanların burcu ve özellikleri!

29 Nisan hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 29 Nisan'da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 29 Nisan hangi burç? İşte 29 Nisan'da doğanların burcu ve özellikleri!

29 NİSAN HANGİ BURÇ?

29 Nisan'da doğan kişiler Boğa burcuna mensuptur. Boğa burcu, 20 Nisan - 20 Mayıs tarihleri arasında doğanları kapsar. Toprak elementi ile ilişkilendirilen Boğa burcu, kararlılığı, sabrı ve pratik zekası ile bilinir.

29 NİSAN'DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

29 Nisan’da doğan boğa burçlarının astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Sabırlı ve Kararlı: Boğa burcu insanları, hedeflerine ulaşmak için büyük bir azim ve kararlılık gösterirler. Sabırlı yapıları sayesinde zorlu süreçlerde bile dirençli olurlar.

Boğa burcu insanları, hedeflerine ulaşmak için büyük bir azim ve kararlılık gösterirler. Sabırlı yapıları sayesinde zorlu süreçlerde bile dirençli olurlar. Güvenilir ve Sorumluluk Sahibi: Boğa burcuna mensup kişiler, güvenilirlikleri ile tanınır. Sorumluluklarını yerine getirmek konusunda oldukça titizdirler.

Boğa burcuna mensup kişiler, güvenilirlikleri ile tanınır. Sorumluluklarını yerine getirmek konusunda oldukça titizdirler. Maddi Güvenlik: Boğa burçları, maddi güvenliğe büyük önem verirler. Finansal açıdan istikrarlı olmayı ve tasarruf yapmayı severler.

Boğa burçları, maddi güvenliğe büyük önem verirler. Finansal açıdan istikrarlı olmayı ve tasarruf yapmayı severler. Duygusal ve Romantik: Boğa burcu, romantik ilişkilerde sadık ve tutkulu olma eğilimindedir. Sevdiklerine karşı derin bir bağ hissederler.

29 NİSAN'DA DOĞAN ÜNLÜLER

1785 - Karl Drais, Alman mucit (ö. 1851)

1806 - Ernst von Feuchtersleben, Avusturyalı hekim, şair ve filozof (ö. 1849)

1818 - II. Aleksandr, Rus Çarı (ö. 1881)

1854 - Henri Poincaré, Fransız matematikçi (ö. 1912)

1863 - William Randolph Hearst, Amerikalı gazete yayımcısı ve siyasetçi (ö. 1961)

1880 - Ali Fethi Okyar, Türk asker ve siyaset adamı (ö. 1943)

1892 - Müfide Ferit Tek, Türk romancı (ö. 1971)

1893 - Harold Clayton Urey, Amerikalı kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1981)

1899 - Duke Ellington, Amerikalı caz müzisyeni (ö. 1974)

1901 - Hirohito, Japonya'nın 124. İmparatoru (ö. 1989)

1906 - Eugène Ehrhart, Fransız matematikçi (ö. 2000)

1907 - Fred Zinnemann, Avusturya asıllı Amerikalı film yönetmeni ve En İyi Yönetmen Akademi Ödülü sahibi (ö. 1997)

1924 - Annette Chalut, Fransız hekim ve direnişçi

1943 - İlker Başbuğ, Türk orgeneral ve 26. Genelkurmay Başkanı

1954 - Jerry Seinfeld, Amerikalı komedyen

1957 - Daniel Day-Lewis, İngiliz oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1958 - Michelle Pfeiffer, Amerikalı sinema oyuncusu

1963 - Aykut Gürel, Türk besteci ve müzisyen

1967 - Dan Ariely, psikoloji profesörü ve davranışsal ekonomisttir

1967 - Latif Doğan, Türk şarkıcı

1967 - Master P ya da iş dünyasında kullandığı adıyla P. Miller, Amerikalı rapçi, yapımcı, aktör ve yatırımcı

1968 - Kolinda Grabar-Kitarović, Şubat 2015 yılından Şubat 2020'ye kadar Hırvatistan Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Hırvat siyasetçi

1969 - İzel Çeliköz, Türk şarkıcı

1970 - Andre Agassi, Amerikalı tenisçi

1970 - China Forbes, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı

1970 - Uma Thurman, Amerikalı sinema oyuncusu

1973 - David Belle, Fransız oyuncu

1974 - Anggun, Endonez-Fransız şarkıcı

1975 - Ziynet Sali, Kıbrıs Türkü müzisyen

1976 - Taner Gülleri, Türk futbolcu

1976 - Fabio Liverani, İtalyan millî futbolcu

1977 - Titus O'Neil, Amerikalı profesyonel güreşçi ve emekli profesyonel futbolcu

1979 - Lee Dong-Gook, Güney Koreli futbolcu

1980 - Bahar Yanılmaz, Türk oyuncu

1982 - Cengiz Coşkun, Türk model ve oyuncu

1982 - Kate Nauta, Amerikalı oyuncu, manken ve şarkıcı

1983 - David Lee, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1983 - Mehmet Aslan, Türk oyuncu ve siyasetçi

1983 - Semih Şentürk, Türk futbolcu

1984 - Paulius Jankunas, Litvan basketbolcu

1984 - Melike İpek Yalova, Türk oyuncu

1987 - Sara Errani, İtalyan tenisçi

1988 - Emre Pürselim, Türk futbolcu.

1988 - Elías Hernández, Meksikalı futbolcu

1988 - Tevfik Mahlufi, Cezayirli orta mesafeci

1989 - Domagoj Vida, Hırvat futbolcu

1991 - Jung Hye-sung, Güney Koreli oyuncu

1992 - Sebastian Holmén, İsveçli futbolcu

1992 - Bilal Özhan, Türk futbolcu

1993 - Andrei Marc, Rumen profesyonel futbolcu

1996 - Katherine Langford, Avustralyalı aktris

2006 - Xochitl Gomez, Amerikalı oyuncu

2007 - Sofía de Borbón, İspanya Kralı VI. Felipe ve Letizia Ortiz'nın ikinci çocuğu

Ölümler

1380 - Siena'lı Katerina, Dominikan Tarikatı'nda çalışan ama rahibe olmayan üyesi ve mistik (d. 1347)

1688 - Friedrich Wilhelm, Brandenburg elektörü ve Prusya Dükü (d. 1620)

1771 - Francesco Bartolomeo Rastrelli, İtalyan kökenli Rus mimar (d. 1700)

1870 - Juan Crisóstomo Falcón, Venezuela devlet başkanı (d. 1820)

1924 - Ernest Fox Nichols, Amerikalı eğitimci ve fizikçi (d. 1869)

1933 - Konstantinos Kavafis, Yunan şair (d. 1863)

1944 - Bernardino Machado, 1915-16 ve 1925-26 dönemlerinde Portekiz cumhurbaşkanı (d. 1851)

1945 - Matthias Kleinheisterkamp, II. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nın Waffen SS generali (d. 1893)

1947 - Irving Fisher, Amerikalı ekonomist (d. 1867)

1951 - Ludwig Wittgenstein, Avusturya kökenli İngiliz filozof (d. 1889)

1951 - Osman Batur, Kazak direniş lideri (Doğu Türkistan'ın bağımsızlığı için Çinlilere karşı mücadele veren halk kahramanı) (d. 1899)

1954 - Zekai Apaydın, Türk diplomat ve siyasetçi (d. 1884)

1956 - Wilhelm Ritter von Leeb, Alman mareşal (d. 1876)

1967 - Anthony Mann, Amerikalı film yönetmeni ve aktör (d. 1906)

1979 - Muhsin Ertuğrul, Türk yönetmen, oyuncu ve yapımcı (d. 1892)

1980 - Alfred Hitchcock, İngiliz sinema yönetmeni (d. 1899)

1988 - Leman Cevat Tomsu, Türk mimar ve akademisyen (Türkiye’nin ilk kadın mimarı) (d. 1913)

1992 - Burhan Uygur, Türk ressam (d. 1940)

29 NİSAN BURCUNUN YÜKSELENİ

29 Nisan'da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

29 NİSAN’DA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 7, 8, 13, 15, 26

7, 8, 13, 15, 26 Şanslı Renkler: Yeşil, mavi

Yeşil, mavi Uğurlu Taşlar: Zümrüt, kuvars, akik

BOĞA BURCUNUN AŞK HAYATI

Boğa burcu, aşk hayatında sadık ve güvenilir bir partnerdir. İlişkilerinde dürüstlük ve bağlılık en önemli unsurlardır. Boğa burcu, Başak ve Oğlak burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Akrep ve Koç burçları ile zorluklar yaşayabilir.

29 NİSAN'DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

Boğa burcu insanları, pratik zekaları ve sorumluluk duyguları ile iş hayatında başarılı olurlar. Finans, muhasebe, tarım ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Kararlı ve disiplinli çalışmaları ile kariyerlerinde istikrarlı bir yükseliş gösterebilirler.

29 Nisan’da doğanların diğer burçlar ile uyumu

Boğa burcunun diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Başak ve Oğlak yer alırken, Akrep ve Koç burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. Boğa burcunun güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.