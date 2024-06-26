29 Nisan hangi burç? 29 Nisan'da doğanların burcu ve özellikleri
Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 29 Nisan hangi burç sorusu ise 29 Nisan tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 29 Nisan hangi burç? İşte 29 Nisan'da doğanların burcu ve özellikleri!
29 Nisan hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 29 Nisan'da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 29 Nisan hangi burç? İşte 29 Nisan'da doğanların burcu ve özellikleri!
29 NİSAN HANGİ BURÇ?
29 Nisan'da doğan kişiler Boğa burcuna mensuptur. Boğa burcu, 20 Nisan - 20 Mayıs tarihleri arasında doğanları kapsar. Toprak elementi ile ilişkilendirilen Boğa burcu, kararlılığı, sabrı ve pratik zekası ile bilinir.
29 NİSAN'DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ
29 Nisan’da doğan boğa burçlarının astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:
- Sabırlı ve Kararlı: Boğa burcu insanları, hedeflerine ulaşmak için büyük bir azim ve kararlılık gösterirler. Sabırlı yapıları sayesinde zorlu süreçlerde bile dirençli olurlar.
- Güvenilir ve Sorumluluk Sahibi: Boğa burcuna mensup kişiler, güvenilirlikleri ile tanınır. Sorumluluklarını yerine getirmek konusunda oldukça titizdirler.
- Maddi Güvenlik: Boğa burçları, maddi güvenliğe büyük önem verirler. Finansal açıdan istikrarlı olmayı ve tasarruf yapmayı severler.
- Duygusal ve Romantik: Boğa burcu, romantik ilişkilerde sadık ve tutkulu olma eğilimindedir. Sevdiklerine karşı derin bir bağ hissederler.
29 NİSAN'DA DOĞAN ÜNLÜLER
- 1785 - Karl Drais, Alman mucit (ö. 1851)
- 1806 - Ernst von Feuchtersleben, Avusturyalı hekim, şair ve filozof (ö. 1849)
- 1818 - II. Aleksandr, Rus Çarı (ö. 1881)
- 1854 - Henri Poincaré, Fransız matematikçi (ö. 1912)
- 1863 - William Randolph Hearst, Amerikalı gazete yayımcısı ve siyasetçi (ö. 1961)
- 1880 - Ali Fethi Okyar, Türk asker ve siyaset adamı (ö. 1943)
- 1892 - Müfide Ferit Tek, Türk romancı (ö. 1971)
- 1893 - Harold Clayton Urey, Amerikalı kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1981)
- 1899 - Duke Ellington, Amerikalı caz müzisyeni (ö. 1974)
- 1901 - Hirohito, Japonya'nın 124. İmparatoru (ö. 1989)
- 1906 - Eugène Ehrhart, Fransız matematikçi (ö. 2000)
- 1907 - Fred Zinnemann, Avusturya asıllı Amerikalı film yönetmeni ve En İyi Yönetmen Akademi Ödülü sahibi (ö. 1997)
- 1924 - Annette Chalut, Fransız hekim ve direnişçi
- 1943 - İlker Başbuğ, Türk orgeneral ve 26. Genelkurmay Başkanı
- 1954 - Jerry Seinfeld, Amerikalı komedyen
- 1957 - Daniel Day-Lewis, İngiliz oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi
- 1958 - Michelle Pfeiffer, Amerikalı sinema oyuncusu
- 1963 - Aykut Gürel, Türk besteci ve müzisyen
- 1967 - Dan Ariely, psikoloji profesörü ve davranışsal ekonomisttir
- 1967 - Latif Doğan, Türk şarkıcı
- 1967 - Master P ya da iş dünyasında kullandığı adıyla P. Miller, Amerikalı rapçi, yapımcı, aktör ve yatırımcı
- 1968 - Kolinda Grabar-Kitarović, Şubat 2015 yılından Şubat 2020'ye kadar Hırvatistan Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Hırvat siyasetçi
- 1969 - İzel Çeliköz, Türk şarkıcı
- 1970 - Andre Agassi, Amerikalı tenisçi
- 1970 - China Forbes, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı
- 1970 - Uma Thurman, Amerikalı sinema oyuncusu
- 1973 - David Belle, Fransız oyuncu
- 1974 - Anggun, Endonez-Fransız şarkıcı
- 1975 - Ziynet Sali, Kıbrıs Türkü müzisyen
- 1976 - Taner Gülleri, Türk futbolcu
- 1976 - Fabio Liverani, İtalyan millî futbolcu
- 1977 - Titus O'Neil, Amerikalı profesyonel güreşçi ve emekli profesyonel futbolcu
- 1979 - Lee Dong-Gook, Güney Koreli futbolcu
- 1980 - Bahar Yanılmaz, Türk oyuncu
- 1982 - Cengiz Coşkun, Türk model ve oyuncu
- 1982 - Kate Nauta, Amerikalı oyuncu, manken ve şarkıcı
- 1983 - David Lee, Amerikalı profesyonel basketbolcu
- 1983 - Mehmet Aslan, Türk oyuncu ve siyasetçi
- 1983 - Semih Şentürk, Türk futbolcu
- 1984 - Paulius Jankunas, Litvan basketbolcu
- 1984 - Melike İpek Yalova, Türk oyuncu
- 1987 - Sara Errani, İtalyan tenisçi
- 1988 - Emre Pürselim, Türk futbolcu.
- 1988 - Elías Hernández, Meksikalı futbolcu
- 1988 - Tevfik Mahlufi, Cezayirli orta mesafeci
- 1989 - Domagoj Vida, Hırvat futbolcu
- 1991 - Jung Hye-sung, Güney Koreli oyuncu
- 1992 - Sebastian Holmén, İsveçli futbolcu
- 1992 - Bilal Özhan, Türk futbolcu
- 1993 - Andrei Marc, Rumen profesyonel futbolcu
- 1996 - Katherine Langford, Avustralyalı aktris
- 2006 - Xochitl Gomez, Amerikalı oyuncu
- 2007 - Sofía de Borbón, İspanya Kralı VI. Felipe ve Letizia Ortiz'nın ikinci çocuğu
- Ölümler
- 1380 - Siena'lı Katerina, Dominikan Tarikatı'nda çalışan ama rahibe olmayan üyesi ve mistik (d. 1347)
- 1688 - Friedrich Wilhelm, Brandenburg elektörü ve Prusya Dükü (d. 1620)
- 1771 - Francesco Bartolomeo Rastrelli, İtalyan kökenli Rus mimar (d. 1700)
- 1870 - Juan Crisóstomo Falcón, Venezuela devlet başkanı (d. 1820)
- 1924 - Ernest Fox Nichols, Amerikalı eğitimci ve fizikçi (d. 1869)
- 1933 - Konstantinos Kavafis, Yunan şair (d. 1863)
- 1944 - Bernardino Machado, 1915-16 ve 1925-26 dönemlerinde Portekiz cumhurbaşkanı (d. 1851)
- 1945 - Matthias Kleinheisterkamp, II. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nın Waffen SS generali (d. 1893)
- 1947 - Irving Fisher, Amerikalı ekonomist (d. 1867)
- 1951 - Ludwig Wittgenstein, Avusturya kökenli İngiliz filozof (d. 1889)
- 1951 - Osman Batur, Kazak direniş lideri (Doğu Türkistan'ın bağımsızlığı için Çinlilere karşı mücadele veren halk kahramanı) (d. 1899)
- 1954 - Zekai Apaydın, Türk diplomat ve siyasetçi (d. 1884)
- 1956 - Wilhelm Ritter von Leeb, Alman mareşal (d. 1876)
- 1967 - Anthony Mann, Amerikalı film yönetmeni ve aktör (d. 1906)
- 1979 - Muhsin Ertuğrul, Türk yönetmen, oyuncu ve yapımcı (d. 1892)
- 1980 - Alfred Hitchcock, İngiliz sinema yönetmeni (d. 1899)
- 1988 - Leman Cevat Tomsu, Türk mimar ve akademisyen (Türkiye’nin ilk kadın mimarı) (d. 1913)
1992 - Burhan Uygur, Türk ressam (d. 1940)
29 NİSAN BURCUNUN YÜKSELENİ
29 Nisan'da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.
29 NİSAN’DA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI
- Şanslı Sayılar: 7, 8, 13, 15, 26
- Şanslı Renkler: Yeşil, mavi
- Uğurlu Taşlar: Zümrüt, kuvars, akik
BOĞA BURCUNUN AŞK HAYATI
Boğa burcu, aşk hayatında sadık ve güvenilir bir partnerdir. İlişkilerinde dürüstlük ve bağlılık en önemli unsurlardır. Boğa burcu, Başak ve Oğlak burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Akrep ve Koç burçları ile zorluklar yaşayabilir.
29 NİSAN'DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI
Boğa burcu insanları, pratik zekaları ve sorumluluk duyguları ile iş hayatında başarılı olurlar. Finans, muhasebe, tarım ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Kararlı ve disiplinli çalışmaları ile kariyerlerinde istikrarlı bir yükseliş gösterebilirler.
29 Nisan’da doğanların diğer burçlar ile uyumu
Boğa burcunun diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Başak ve Oğlak yer alırken, Akrep ve Koç burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. Boğa burcunun güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.