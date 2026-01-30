29 OCAK 2026 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI | Zirve yarışında dengeler değişti!

29 Ocak 2026 Perşembe gününe ait reyting sonuçları açıklandı. Televizyon ekranlarında spor, dizi ve gündüz kuşağı programlarının rekabeti dikkat çekerken, zirvede açık ara farkla FCSB–Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi karşılaşması yer aldı. “Günün en çok izlenen dizileri”, “Perşembe reyting sonuçları” ve “Dün akşam en çok ne izlendi?” soruları izleyicilerin en çok merak ettiği başlıklar oldu.

29 OCAK 2026 PERŞEMBE GÜNÜ ZİRVENİN SAHİBİ

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Steaua Bükreş–Fenerbahçe mücadelesi, 10,77 reyting alarak günün açık ara lideri oldu. Spor karşılaşmasının güçlü etkisi, 20.00 kuşağındaki tüm yapımların sıralamasını doğrudan etkiledi.

NOW TV dizisi Halef: Köklerin Çağrısı, yarım puanı aşan artışla 7,11 reytinge yükselerek zirvenin en yakın takipçisi olurken, ATV’nin sabah kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert günü üçüncü sırada tamamladı.

DİZİLER CEPHESİNDE DİKKAT ÇEKEN GELİŞMELER

Kanal D’nin üçüncü sezonuyla ekrana dönen dizisi İnci Taneleri, yeni sezonun ilk bölümünde 4,50 reyting alarak beklentilerin altında kaldı. Buna karşılık Show TV dizisi Veliaht, artış trendini sürdürerek 4,17 reytingle ilk 10 içinde yer aldı.

Günün en çok izlenen haber bülteni ise Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber oldu. Program, 4,34 reyting ile haber kategorisinde zirveye yerleşti.

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAMI (29 OCAK 2026 PERŞEMBE – 20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 FCSB–Fenerbahçe (UEFA Avrupa Ligi) 10,77 2 Halef: Köklerin Çağrısı 7,11 3 Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,32 4 Esra Erol'da 4,55 5 İnci Taneleri 4,50 6 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 4,34 7 Halef: Köklerin Çağrısı (Özet) 4,26 8 Veliaht 4,17 9 İnci Taneleri (Özet) 3,70 10 ATV Ana Haber 3,45

Veri Kaynağı: TİAK

22 OCAK 2026 İLE KARŞILAŞTIRMA: ZİRVE YARIŞI NASIL DEĞİŞTİ?

Bir hafta önce, 22 Ocak 2026 Perşembe günü reyting listesinde Fenerbahçe–Aston Villa karşılaşması 12,83 reyting ile zirvede yer almıştı. 29 Ocak’ta da zirve yine bir Fenerbahçe maçının olurken, spor yayınlarının UEFA haftalarının yer aldığı Perşembe günleri reytinglerde belirleyici gücünü koruduğu görüldü.

Sıra Program Reyting 1 Fenerbahçe – Aston Villa (UEFA Avrupa Ligi) 12,83 2 Halef: Köklerin Çağrısı 6,67 3 Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,22 4 Esra Erol’da 4,67 5 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 4,66 6 Halef: Köklerin Çağrısı (Özet) 3,79 7 Veliaht 3,73 8 Kim Milyoner Olmak İster (Özel) 3,24 9 Survivor 3,16 10 Kim Milyoner Olmak İster 3,11

29 Ocak 2026 Perşembe günü en çok ne izlendi?

TRT 1’de yayınlanan FCSB–Fenerbahçe maçı 10,77 reytingle günün en çok izlenen programı oldu.

İnci Taneleri reytingleri nasıl?

Dizi, üçüncü sezonun ilk bölümünde 4,50 reyting alarak orta sıralarda yer aldı.

Halef: Köklerin Çağrısı yükselişte mi?

Dizi yarım puanı aşan artışla 7,11 reytinge yükselerek ikinci sıraya yerleşti.

29 Ocak 2026 Perşembe reyting sonuçları, spor yayınlarının Perşembe akşamları zirvedeki ağırlığını sürdürdüğünü bir kez daha gösterdi. Diziler cephesinde Halef yükselişini sürdürürken, İnci Taneleri yeni sezona temkinli bir başlangıç yaptı. Önümüzdeki haftalarda dengelerin nasıl değişeceği merakla bekleniyor.