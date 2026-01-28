29 Ocak’ta Ne Oldu? | Tarihte Bugün 29 Ocak’ta Yaşanan Olaylar

Takvim yaprakları 29 Ocak’ı gösterdiğinde, dünya ve Türkiye tarihinde iz bırakan birçok önemli gelişme hafızalarda yerini alıyor. 29 Ocak’ta ne oldu? sorusu, hem siyasi hem kültürel hem de toplumsal olaylarla yanıt buluyor. İşte Tarihte Bugün 29 Ocak başlığı altında, bu güne damga vuran tüm önemli olaylar.

29 OCAK TARİHTE BUGÜN: ÖNE ÇIKAN OLAYLAR

16. ve 17. Yüzyıl

1595 – William Shakespeare’in ünlü oyunu Romeo ve Juliet büyük olasılıkla ilk kez sahnelendi.

büyük olasılıkla ilk kez sahnelendi. 1676 – III. Fyodor, Rus Çarı oldu.

19. Yüzyıl

1861 – Kansas , Amerika Birleşik Devletleri’nin 34. eyaleti olarak birliğe katıldı.

, Amerika Birleşik Devletleri’nin 34. eyaleti olarak birliğe katıldı. 1886 – Karl Benz, benzinle çalışan ilk otomobilin patentini aldı.

20. Yüzyılın İlk Yarısı

1916 – I. Dünya Savaşı sırasında Paris , Alman zeplinleri tarafından ilk kez bombalandı.

, Alman zeplinleri tarafından ilk kez bombalandı. 1923 – Mustafa Kemal Paşa , İzmir’de Latife Hanım ile evlendi.

, İzmir’de ile evlendi. 1928 – Bursa Amerikan Kız Koleji, Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldı.

1930 – İspanya diktatörü General Miguel Primo de Rivera istifa etti.

istifa etti. 1931 – Menemen Olayı davasında 37 kişi idama mahkûm edildi.

davasında 37 kişi idama mahkûm edildi. 1932 – Sultanahmet Camii’nde sekiz hafız Türkçe Kur’an okudu.

1934 – Türk sinemasının önemli yapımlarından Leblebici Horhor Ağa filmi uluslararası ödül aldı.

filmi uluslararası ödül aldı. 1937 – Sovyetler Birliği’nde Stalin muhalifi 13 kişi ölüm cezasına çarptırıldı.

1944 – Dünyanın en büyük savaş gemisi olan Missouri denize indirildi.

20. Yüzyılın İkinci Yarısı

1950 – İran’da meydana gelen depremde yaklaşık 1500 kişi hayatını kaybetti.

1958 – Sinema oyuncusu Paul Newman , Joanne Woodward ile evlendi.

, Joanne Woodward ile evlendi. 1964 – Kış Olimpiyat Oyunları , Avusturya’nın Innsbruck kentinde başladı.

, Avusturya’nın Innsbruck kentinde başladı. 1967 – Şair Hasan Hüseyin Korkmazgil tutuklandı.

tutuklandı. 1971 – Güven Partisi, adını Millî Güven Partisi olarak değiştirdi.

olarak değiştirdi. 1978 – Türkiye İşçi Köylü Partisi (TİKP) kuruldu.

kuruldu. 1978 – İsveç, ozon tabakasına zarar verdiği gerekçesiyle aerosol spreyleri yasakladı.

1979 – Deng Xiaoping ve Jimmy Carter diplomatik ilişkileri yeniden başlatan anlaşmayı imzaladı.

1980 Sonrası

1983 – 12 Eylül Darbesi döneminde birden fazla idam cezası infaz edildi.

1986 – Yoweri Museveni , Uganda Devlet Başkanı oldu.

, Uganda Devlet Başkanı oldu. 1988 – Dolar 1.385 liraya yükseldi, Tahtakale’de döviz işlemleri durduruldu.

1993 – Büyük Birlik Partisi , Muhsin Yazıcıoğlu tarafından kuruldu.

, Muhsin Yazıcıoğlu tarafından kuruldu. 1996 – Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac , nükleer denemelere son verildiğini açıkladı.

, nükleer denemelere son verildiğini açıkladı. 2005 – Çin’den Tayvan’a 55 yıl sonra ilk uçak seferi düzenlendi.

2006 – Çin’in Henan eyaletinde havai fişek deposu patladı, 16 kişi hayatını kaybetti.

2009 – Başbakan Tayyip Erdoğan , Davos’ta İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile tartıştı.

, Davos’ta İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile tartıştı. 2017 – Quebec City Camii saldırısı gerçekleşti.

gerçekleşti. 2025 – Baas Partisi’nin Suriye Şubesi resmen feshedildi.

29 OCAK NEDEN ÖNEMLİ?

29 Ocak, sanat, siyaset, savaş, diplomasi ve toplumsal hafıza açısından birçok kırılma noktasını içinde barındırır. Bu yönüyle Tarihte Bugün 29 Ocak, yalnızca geçmişi hatırlamak değil, bugünü anlamak açısından da önem taşır.

29 Ocak’ta ne oldu?

29 Ocak’ta tarih boyunca savaşlardan siyasi değişimlere, kültürel gelişmelerden doğal afetlere kadar birçok önemli olay yaşandı.

29 Ocak Türkiye tarihinde neden önemli?

Mustafa Kemal Paşa’nın evliliği, Menemen Olayı davası ve Davos krizi gibi gelişmeler Türkiye tarihi açısından 29 Ocak’ı özel kılar.

29 Ocak dünya tarihinde hangi olaylarla öne çıkıyor?

Romeo ve Juliet’in sahnelenmesi, ilk otomobil patenti, Paris’in bombalanması ve diplomatik anlaşmalar bu tarihin öne çıkan olaylarıdır.

29 Ocak’ta yaşanan olaylar, farklı dönemlerde dünya ve Türkiye tarihinin seyrini etkileyen gelişmeleri gözler önüne seriyor. Sanattan siyasete, savaşlardan diplomasiye uzanan bu geniş tablo, 29 Ocak’ın neden “tarihte bugün” başlığı altında özel bir yere sahip olduğunu açıkça ortaya koyuyor.