29 şüpheliden çok sayıda silah ele geçirildi

Eskişehir’de polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde çok sayıda silah, tüfek ve mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 6 Aralık ile 13 Aralık tarihleri arasında ‘Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun’ ile ‘Kabahatler Kanunu’ çerçevesinde çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde 13 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait şarjörler, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait şarjör, 2 adet uzun namlulu tüfek, 4 adet av tüfeği ve 26 adet av tüfeği kartuşu, 86 adet mermi ve 6 adet bıçak ele geçirildi.

Çalışmalar sonucunda, 29 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.