29 Temmuz hangi burç? 29 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 29 Temmuz hangi burç sorusu ise 29 Temmuz tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 29 Temmuz hangi burç? İşte 29 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!

29 Temmuz hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 29 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 29 Temmuz hangi burç? İşte 29 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!

29 TEMMUZ HANGİ BURÇ?

29 Temmuz’da doğan kişiler aslan burcuna mensuptur. Aslan burcu, 23 Temmuz - 22 Ağustos tarihleri arasında doğanları kapsar. Ateş elementi ile ilişkilendirilen aslan burcu, liderlik özellikleri, karizma ve kendine güveni ile tanınır.

29 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

29 Temmuz’da doğan aslan burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Liderlik ve Karizma: 29 Temmuz doğumlular, doğal liderlik yetenekleri ve karizmaları ile dikkat çekerler. İnsanları yönlendirme ve ilham verme konusunda yeteneklidirler.

Kendine Güvenen ve Cömert: 29 Temmuz'da doğanlar, yüksek özgüvenleri ve cömertlikleri ile bilinirler. Çevrelerindeki insanlara karşı yardımsever ve destekleyici bir tutum sergilerler.

Yaratıcı ve Enerjik: 29 Temmuz doğumlular, yaratıcı zekaları ve enerjik yapıları ile öne çıkarlar. Sanat, drama ve diğer yaratıcı alanlarda başarılı olabilirler.

Sadık ve Koruyucu: 29 Temmuz'da doğanlar, sevdiklerine karşı son derece sadık ve koruyucudur. Aileleri ve arkadaşlarına karşı derin bir bağlılık hissederler.

29 TEMMUZ’DA DOĞAN ÜNLÜLER

868 - Mehdî el-Muntazar, Şiiliğin tüm kollarını ifade eden İmamiye'nin resmî itikadına göre on ikinci imam (ö. 941)

1646 - Johann Theile, Erken Barok dönemi Alman bestecisi (ö. 1714)

1750 - Fabre d'Églantine, Fransız şair, oyuncu, dramaturg ve devrimci (ö. 1794)

1793 - Ján Kollár, Slovak yazar, arkeolog, bilim insanı, politikacı (ö. 1852)

1805 - Alexis de Tocqueville, Fransız siyasi düşünür ve tarihçi (ö. 1859)

1817 - İvan Ayvazovski, Rus ressam (ö. 1900)

1841 - Gerhard Armauer Hansen, Norveç doğumlu doktor (ö. 1912)

1869 - Booth Tarkington, Amerikalı oyun ve roman yazarı (ö. 1946)

1876 - Maria Ouspenskaya, Rus aktris (ö. 1949)

1883 - Benito Mussolini, İtalyan gazeteci, politikacı ve İtalya Başbakanı (ö. 1945)

1885 - Theda Bara (Theodosia Goobman), Amerikalı tiyatro ve sinema oyuncusu (ö. 1955)

1888 - Vladimir Zworykin, Rus asıllı Amerikalı fizikçi ve mucit (ö. 1982)

1889 - Ernst Reuter, Alman siyasetçi ve Batı Berlin'in ilk Belediye Başkanı (ö. 1953)

1892 - William Powell, Amerikalı oyuncu (ö. 1984)

1898 - Isidor Isaac Rabi, Avusturyalı fizikçi (ö. 1988)

1900 - Eyvind Johnson, İsveçli yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1976)

1902 - Ernst Glaeser, Alman yazar (ö. 1963)

1905 - Dag Hammarskjöld, İsveçli iktisatçı ve BM'in 2. Genel Sekreteri (ö. 1961)

1909 - Chester Himes, Afrikalı-Amerikalı yazar (ö. 1984)

1913 - Erich Priebke, Nazi Almanyası'nda Waffen-SS'de eski Hauptsturmführer (yüzbaşı) (ö. 2013)

1917 - Rochus Misch, Nazi Almanyası'nda asker (ö. 2013)

1918 - Edwin O'Connor, Amerikalı gazeteci, romancı ve radyo yorumcusu (ö. 1968)

1919 - Nevin Akkaya, Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı (ö. 2015)

1921 - Chris Marker, Fransız yazar, fotoğrafçı, film yönetmeni, multimedya sanatçısı ve belgeselci (ö. 2012)

1923 - Atilla Konuk, Türk siyasetçi ve sporcu (ö. 2009)

1924 - Robert Horton, Amerikalı oyuncu (ö. 2016)

1925 - Ted Lindsay, Kanadalı profesyonel buz hokeyi oyuncusu (ö. 2019)

1925 - Mikis Theodorakis, Yunan besteci (ö. 2021)

1926 - Dominique Appia, İsviçreli ressam (ö. 2017)

1926 - Don Carter, Amerikalı bowling oyuncusu (ö. 2012)

1927 - Harry Mulisch, Hollandalı yazar (ö. 2010)

1933 - Lou Albano, Amerikalı profesyonel güreşçi ve oyuncu (ö. 2009)

1937 - Daniel McFadden, Amerikalı ekonometrist

1938 - Peter Jennings, Kanadalı gazeteci (ö. 2005)

1940 - Aytaç Yalman, Türk asker ve Türk Kara Kuvvetleri Komutanı (ö. 2020)

1940 - Erol Demiröz, Türk aktör ve yönetmen (ö. 2021)

1944 - Jim Bridwell, Amerikalı dağ kaya tırmanıcısı ve yazar (ö. 2018)

1945 - Mircea Lucescu, Rumen futbolcu ve teknik direktör

1949 - Jamil Mahuad, Ekvadorlu siyasetçi ve avukat

1953 - Ken Burns, Amerikalı yönetmen ve belgesel film yapımcısı

1955 - Jean-Hugues Anglade, Fransız aktör

1958 - Yavuz Sepetçi, Türk oyuncu

1960 - Binnur Şerbetçioğlu, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1963 - Alexandra Paul, Amerikalı oyuncu

1963 - Graham Poll, İngiliz eski futbol hakemi, köşe yazarı ve futbol yorumcusu

1966 - Martina McBride, Amerikalı Grammy ödüllü country müzik şarkıcısı

1968 - Paavo Lötjönen, Fin müzisyen

1970 - Raşed El-Maced, Suudi sanatçı, müzisyen ve müzik prodüktörü

1971 - Lisa Ekdahl, İsveçli şarkıcı ve şarkıcı sözü yazarı

1973 - Stephen Dorff, Amerikalı oyuncu

1974 - Josh Radnor, Amerikalı oyuncu

1974 - Yeşim Ceren Bozoğlu, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1978 - Ayşe Hatun Önal, Türk şarkıcı

1980 - Fernando Gonzalez, Şilili tenisçi

1981 - Fernando Alonso, İspanyol Formula 1 pilotu

1982 - Allison Mack, Amerikalı oyuncu

1984 - Wilson Palacios, Honduraslı millî futbolcu

1984 - Oh Beom-Seok, Güney Kore'li millî futbolcu

1985 - Besart Berisha, Kosovalı millî futbolcu

29 TEMMUZ BURCUNUN YÜKSELENİ

29 Temmuz’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

29 TEMMUZ DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 1, 4, 10, 19, 22

1, 4, 10, 19, 22 Şanslı Renkler: Altın, sarı, turuncu

Altın, sarı, turuncu Uğurlu Taşlar: Yakut, elmas, kehribar

29 Temmuz’da Doğanların Aşk Hayatı

29 Temmuz'da doğanlar, aşk hayatında tutkulu ve romantik bir partnerdir. İlişkilerinde sadakat ve duygusal derinlik en önemli unsurlardır. 29 Temmuz doğumlular, Koç ve Yay burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Boğa ve Akrep burçları ile zorluklar yaşayabilir.

29 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

29 Temmuz doğumlular, liderlik yetenekleri ve karizmaları sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. Yönetim, sahne sanatları, girişimcilik ve yaratıcı endüstriler gibi alanlarda öne çıkabilirler. Enerjik ve yaratıcı çalışmaları ile kariyerlerinde hızlı bir yükseliş gösterebilirler.

29 Temmuz’da doğanların diğer burçlar ile uyumu

29 Temmuz doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Koç ve Yay yer alırken, Boğa ve Akrep burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 29 Temmuz'da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.