29 yıl hapis cezası ile aranan şahıs saklandığı yerde yakalandı

Düzce’de hırsızlık suçundan 29 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin aranan şahıslara yönelik operasyonları devam ediyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü; Ekipler Amirliği ve Motosikletli Polis Timleri görevlilerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan; 29 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranmakta olan şahıs saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan şahıs adli makamlara sevk edildi.