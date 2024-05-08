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29 yıl hapis cezası ile aranan şahıs saklandığı yerde yakalandı

Ajans Haberleri
  • 08.05.2024 10:53
  • Giriş: 08.05.2024 10:53
  • Güncelleme: 08.05.2024 10:53
Kaynak: İHA
29 yıl hapis cezası ile aranan şahıs saklandığı yerde yakalandı

Düzce’de hırsızlık suçundan 29 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin aranan şahıslara yönelik operasyonları devam ediyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü; Ekipler Amirliği ve Motosikletli Polis Timleri görevlilerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan; 29 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranmakta olan şahıs saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan şahıs adli makamlara sevk edildi. 

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