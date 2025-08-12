2’nci kat balkonundan düşen çocuk ağır yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2’nci kat balkonundan düşen Suriye uyruklu İbrahim H. (6) ağır yaralandı. Beyin kanaması geçiren çocuğun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Olay saat 15.30 sıralarında kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde meydana geldi. 3 katlı apartmanın 2’nci katındaki evin balkonunda oyun oynayan Suriye uyruklu İbrahim H., iddiaya göre balkon demirlerine tırmanırken, dengesini kaybedip, 5 metre yükseklikten düştü. Ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun beyin kanaması geçirdiği belirlendi. İbrahim H., buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. İbrahim H.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

