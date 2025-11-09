2’si çocuk 6 kadın işçi iş cinayetinde yaşamdan koparıldı: Bile isteyerek öldürdüler

Bilge Su YILDIRIM

Kâr hırsı-denetimsizlik-cezasızlık zincirine eklenen son halka Kocaeli Dilovası oldu. Mimar Sinan Mahallesi’ndeki Ravive Kozmetik parfüm doldurma işletmesinde meydana gelen patlamada 2’si çocuk 6 kadın işçi hayatını kaybetti.

Yaşamını yitirenlerin en küçüğü 15, en büyüğü 65 yaşındaydı. Ortaya çıkanlar bir iş cinayetinin daha, önlenebilir olduğu halde göz göre göre geldiğini gösterdi. Bacasız, kapısız, denetimsiz, şaibeli ruhsata sahip imyasal dolum yapılan atölyede ne önlem ne de denetim vardı. Mahalle sakinleri kadınların, sigortasız, güvencesiz bir şekilde 1200 liralık yevmiyelerle çalıştırılıldıklarını anlattı.

Kurtuluş Oransel’e ait işletmenin daha önce defalarca CİMER’e şikâyet edildiği ancak herhangi bir yaptırım uygulanmadığı ortaya çıktı. 16 Aralık 2024’te yurttaşların işletmede sigortasız işçi çalıştırıldığına dair ihbarına karşılık işletmede üretim ‘aksamadan’ devam etti. Kimyasal depolamanın yapıldığı bir üretim alanı olması sebebiyle sivil yerleşim alanlarında bulunmaması gereken işletmenin, iki sokak arasında üretim yapması tepkilere neden oldu. İşletmenin çocuk işçi çalıştırma, sigorta yapmama, usule uygun olmayan bir konumda kurulu olma, yangın merdiveni gibi tahliye koridorları bulundurmama gibi çok sayıda eksikliğinin bulunmasına karşın nasıl ruhsat aldığı sorusu gündeme geldi. Kaçak işçi çalıştıran bir işletmeyle aynı sokakta Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) binasının bulunması ayrıca dikkatleri çekti.

TOPU BİRBİRLERİNE ATTILAR

Atölyede gece mesaisi olduğu, lise ve üniversite öğrencilerinin yevmiyeyle çalıştırıldığı öğrenildi. Mahalle sakinleri de kayıtdışı çalışmadan bahsederken yetkililer topu birbirine attı. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş “Sigortasız çalışan olup olmamasıyla ilgili Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızla da görüştük, talimatları verdi. İncelemeler yapılıyor” derken Bakanlık ise kaçamak cevaplarla yetindi.

Bölgeye giden Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, burada çocukların işçileştirildiği, sigortası ve ruhsatsız çalışıldığına ilişkin sorulara "Gelen tüm iddiaları kaydediyoruz. Müfettişlerimiz büyük bir titizlikle olayın üzerine gidiyorlar. Olayın sorumluları hakkında gerekli incelemeler yapılıyor" yanıtını verdi. İş cinayetine ilişkin, aralarında işyeri sahibi ve vardiya amirlerinin de bulunduğu 3 zanlı gözaltına alındı.

***

DEFALARCA ŞİKÂYET EDİLDİ

Ruhsatı şaibeli dolum tesisinde güvencesiz çalıştırmanın daha önce de CİMER’e şikâyet edildiği, buna rağmen bu tesiste sömürünün devam ettiği ortaya çıktı. Bir yıl önce bir yurttaş tarafından yapılan şikâyette, burada kadınların ve kız çocuklarının güvencesiz çalıştırıldığı bilgisi yer aldı. Uyarılar dinlenmezken Mimar Sinan Mahallesi sakini çok sayıda kadın burada çalıştırılmaya devam etti. Çocuk emeğini de sömüren atölye için gerekli işlemlerin yapılmadığı öğrenildi.

İş cinayetinin meydana geldiği sokağın sakinlerinden Mehmet Düzgüner, daha önce bu işyeri ile ilgili daha önce şikâyette bulunduklarını anlattı. "Burada yangın tüpü dahi yoktu. Burası 4 seneden fazla süredir faaliyet gösteriyor. Yetkiler, 'burada ruhsat var' diyor. Kimyasal olan fabrikaya nasıl ruhsat verilir? Ben burada oturuyorum. Aramız 5 metre. Kaç kişi çalışıyor; tam bilmiyorum. 'Yaşları küçük' diyorlar; çoğu bayandı" diyen Düzgüner, yangının çıkış anını da anlattı.

Tuğba Taşdemir, Nisa Taşdemir, Şengül Yılmaz, Cansu Esatoğlu

MAHSUR KALDILAR

Düzgüner, "İtfaiyeyi aradık; itfaiye de geç geldi. Çaresiz bir halde insanların bağrışmasını duyduk. Adamı söndürdükten sonra fabrikanın yandığını fark ettim. Zaten içeriden çığlıklar yükselmeye başladı. İnsanlar içeride bağırıyordu. Giriş-çıkış sadece buradandı. İçerideki adam dışarı çıkamazdı. Kapının önü alev olduğu için insanlar çıkamadı. Tek giriş-çıkış burası. İnsanların bağrışmasını sessizce izlemek, çok kötü bir şey" dedi. Düzgüner önceki dönem Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in, kaçak olduğu söylenen atölyeyi akrabalık bağı nedeniyle yıkmadığını anlatarak "Muhtar, zabıtalar... Ben kendim yukarı balkonda oturuyordum. Geliyordu buraya arabayla, içeri giriyordu, 2-3 dakika bir muhabbet, arabayı bırakıp gidiyordu" dedi. Öte yandan BirGün'e bilgi veren Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Alattin Durmuş, atölyenin zincir marketlere koku ve parfüm ürünleri ürettiğini, firma ile ilgili Muhtarlığın da şikâyetlerini yaptığını iddia etti. Muhtar Durmuş, "Burada mahallemizin kız çocukları, kadınları çalışıyordu. Bu mahalle arası atölye için biz de daha önce bildirimlerimizi yaptık. Bu konuyla ne kadar ilgilenildiğini bilmiyorum. Çalışanların, ölenlerin içinde çocuk yaştakiler de var. Zincir marketlere dolum yapan bir yer burası, sadece depo değil dolum da yapılıyordu" diye konuştu.

***

CİNAYETİN FOTOĞRAFI

Kaçak yapıda fason üretim yapılan, kadın ve çocuk emeğinin sömürüldüğü atölye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) yalnızca iki bina ötesinde yer alıyordu. Denetimsizlik ve önlenebilir olduğu halde zemin hazırlanan iş cinayetleri tek kareye sığdı.

***

ÖLÜMÜN ÖNÜNE GEÇİLEBİLİRDİ

Hansel Özgümüş - İş Güvenliği / Yangın Uzmanı:

Facia Kartalkaya’dakine oldukça benzer. İşyerinde güvenlik önlemlerinin sağlanmadığı görülüyor. Çoklu ölüm yaşanması gösteriyor ki zafiyetler söz konusu. İşletmenin ruhsat sahibi olduğu söyleniyor ancak alınması gereken önlemlerin de işletme ruhsatında değerlendirilmiş olması lazımdı. Burada da en başta işyerinin konumu geliyor. İşyerinin itfaiye erişimine uygun olması lazım. Bu bağlamda diğer çeşitli koşullarla da birlikte işyerinin konumunun uygunluğunun teyit edilmesi gerekirdi. Ruhsatın alınabilmesi için önce itfaiye raporunun verilmesi lazım, bu rapor olmadan işletme ruhsatı verilemez. Bu aşamalar arasında nasıl bir süreç işletildiğini bilmiyoruz. Ruhsat aldığı zamanla bugünkü koşulları arasında bir paralellik olmama ihtimali de kuvvetle muhtemel. Örneğin ruhsatı 3 kişilik bir işyeri gibi almıştır, sonrasında kaçak işçi çalıştırarak işyerini büyütmüştür. Ya da ruhsat yalnızca bir ofisi kapsar ama ruhsat sonrası işi büyütüp tüm binayı işyerine çevirmiştir. Denetim yapılmadığı takdirde de tüm bunları tespit etme olanağı yok. Zaten yurttaşların CİMER’e şikâyette bulunması ancak sonuç alınamaması da bu tabloya işaret ediyor. Yurttaşlar şikâyette bulunuyorlar ve diyorlar ki burada sigortasız işçi çalıştırılıyor. Bu şikâyetin ardından aynı zamanda çalışma güvenliği bakımından bir denetim yapılması gerekirdi. Burada ruhsatın uygunluğu da tespit edilirdi. Burada da sorumluluk kanun koyucu ve uygulayıcıya düşüyor. Bu işyeri takip edildi mi, denetlendi mi, tüm bunlar yapılmadıysa neden yapılmadı, yurttaşların şikayeti neden dikkate alınmadı… Tüm bunlara baktığımızda, işyerinin tabelasının dahi olmadığını da düşündüğümüzde, denetim yapılmamış ve eksiklikler tespit edilmemiş gibi gözüküyor. Tüm bunlar yapılan ‘Ruhsatı var’ açıklamasına bile gölge, şaibe düşürüyor. Anlaşıldığı kadarıyla hem sosyal güvenlik hem yangın güvenliği hem de işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından büyük bir denetimsizlik var. Tüm bu önlemler alınıp denetimler yapılsaydı bu sabah böylesine bir faciayla uyanmazdık.

***

HİÇBİR KURAL YOK

Tanfer Yeşiltepe - TMMOB Makina Mühendisleri Odası Gebze Temsilcisi:

Her şeyin ötesinde bu işletme bu konumda olmamalı, ilk önce bunu konuşmak zorundayız. Depolama ve şişeleme yapılan bir üretim tesisi, barındırdığı patlama riski gereği yerleşim birimlerinin içinde olamaz. Kaldı ki bu işletmenin yanı başında İŞKUR binası var, 200 metre uzaklıkta benzin istasyonu var. Aynı şekilde işletmenin dibinde geri dönüşüm firmaları var. Yangın diğer istasyonlara sıçrasaydı daha kötüsü de olabilirdi.

Kimyasal madde depolama işleminin yapıldığı işletmelerde kimyasalın türüne göre bir söndürme sisteminin de bulunması gerekir. Ancak biz yaptığımız incelemede herhangi bir söndürme sisteminin bulunmadığını gördük. Buradaki katlar sonradan eklenmiş ve dışı sandviç panellerle kaplanmış. Sürgülü bir kapı var, yangın çıkışı ise yok. İçerideki dumanı dağıtacak havalandırma sistemi dahi yok.

Eğer bu yangın bir sanayi sitesinde çıksaydı bu eksikleri konuşacaktık. Ancak burada hepsinden evvel konuşulması gereken, bu işletme nasıl burada olur? Bu konumdayken nasıl ruhsat alabilir? Ruhsatlı bir biçimde nasıl çocuk işçi çalıştırabilir? Tüm bu soruların aydınlatılması şart.

***

KADER DEĞİL BİR KATLİAM

DEM PARTİ: Her güne yeni bir “iş kazası” haberiyle uyanıyoruz. Oysa biliyoruz ki bu ölümler kader değil; denetimsizliğin, güvencesizliğin ve kâr hırsının sonucudur. Sermayenin birikimi işçilerin canı pahasına sağlanırken, emekçilerin yaşam hakkı her gün biraz daha değersizleştirilmektedir. Bu faciada sorumluluğu bulunanlar derhal açığa çıkarılmalıdır.

SOL PARTİ: İşçi katliamlarını Türkiye’nin kaderi haline getiren tek adam düzeni değişmedikçe, çalışma hayatı, sermayenin dizginsiz kar alanı olmaktan çıkarılmadıkça, emekçiler söz sahibi olmadıkça kölelik düzeni sürecek ve emekçiler hayatını kaybetmeye devam edecek. Artık yeter, emekçilerin birleşik mücadelesi ile Türkiye’yi katliamları ülkesi olmaktan kurtaralım.

EMEP Başkanı Seyit Aslan: İlkel koşullarda çalışma düzeni! Denetimsiz ve şikayet edilmiş! Önlenebilir bir iş cinayeti ile işçiler yaşamını yitirmiştir. Göz göre göre işçilerin canını hiçe sayarak gelen ne fıtrat ne de kaderdir. Bu bir iş cinayetidir. Dilovası’nda yaşanan iş cinayetinin sorumlusu en alt birimden başlayarak denetlemeyen, yol veren, teşvik edenlerle birlikte saray düzenidir.

TİP Kocaeli İl Örgütü: Göz göre göre yaşanan bu cinayetin tüm sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılması için mücadelemizi sonuna kadar sürdürecek, Ravive patronu gibi arsız katilleri denetimsiz bırakarak memleketimizi işçiler için ölüm havzası hâline getiren Saray Rejimi ile mutlaka hesaplaşacağız.

KESK: Aşırı kâr hırsıyla, güvencesiz, kuralsız çalışmayı yaygınlaştıran politikalar iş cinayetlerinin temel sebebi olduğunu bir kez daha vurguluyor; işçilerin hayatlarını önceleyen emekten yana politikaların uygulanarak işçi sağlığı-güvenliği tedbirlerinin tam olarak işletilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz!

TKP Gebze İlçe Örgütü: Yangında, selde, depremde, iş cinayetlerinde ihmaller zinciriyle ve daha fazla kâr uğruna canımızı alan, yoksulları öğüten bu düzeni değiştireceğiz!