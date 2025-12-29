3-2-1 zam: Yeni yılda hangi zamlar gelecek, neler değişecek?

2025’in bitmesine artık sadece iki gün kaldı. 2025 yılı emekçiler için oldukça zor bir yıl oldu. Ancak uzmanlar 2026’nın daha kötü olacağını belirtiyor. 1 Ocak 2026 da bu zor günlerin ilk başlangıcı olacak. Faturalardan köprü geçiş ücretlerine, ehliyetten pasaporta birçok kalemde yeni zamlar gelecek.

Ayrıca bunun yanında halkı zor durumda bırakacak birçok yeni değişiklik yapılacak.

ARAÇ SATIŞINDA YENİ DÖNEM

1 Ocak 2026’dan itibaren hem sıfır araçlar hem de ikinci el araçların satış ve devirlerinde satış bedeli üzerinden binde 2 oranında nispi harç alınmaya başlanacak. Uygulanacak harç miktarı 1000 TL’den az olmayacak. Ancak 1 milyon TL’lik araçta 2 bin TL, 3 milyon TL’lik araçta ise 6 bin TL harç ödenecek. İkinci el araç satışında ise yurttaştan harç alınacak ama galericilerden alınmayacak.

Tapuda yapılan işlemden sonra, emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespit edilmesi halinde ödenecek ceza tutarı “yüzde 25”ken “bir kat” şeklinde değiştirildi.Emlak vergisi ve kira gelirlerinde de değişiklik yapıldı. Emlak Vergisi 2026 yılında bina ve arsa vergi değerleri, 2025 yılı vergi değerinin iki katını geçemeyecek. Aynı uygulama 2027-2029 arasında da devam edecek.

DIŞARIDAN EMEKLİLİK ZORLAŞACAK

1 Ocak’ta yürürlüğe girecek düzenlemeyle emeklilik için prim borçlanması yapacakların cebinden daha fazla ödeme çıkacak.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklikle "Prim oranları ve Devlet katkısı" başlıklı hükmündeki ilgili prim oranları değiştirildi. Asgari ücretin 7,5 katı uygulanan prime esas kazanç üst sınırı, asgari ücretin 9 katına çıkarıldı. Dışarıdan emekli olmak isteyenler artık daha fazla para ödeyecek.

SGK’ye borcu olan ve SGK’den aylık alan kişilerin aylıklarından kesinti yapılması uygulaması başlayacak. Düzenleme 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

SGK’ye borcu bulunan kişilerin aylıklarından yüzde 25’i geçmemek üzere otomatik kesinti yapılacak. Prim, genel sağlık sigortası borçları ve idari para cezaları aylıklardan tahsil edilecek. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar SGK tarafından belirlenecek. SGK’den “emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı” alınabiliyor.

PASAPORT VE KİMLİK ÜCRETLERİ

Yeni yılda kimlik kartı, pasaport, sürücü belgesi ve diğer resmi belgelerin fiyatları da değişecek. Noter kağıdı ve beyanname bedeli: 149 TL, ikamet izni bedeli 964 TL, kanuni süre dışında doğum/değişiklik nedeniyle kimlik kartı 220 TL, kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı 440 TL, aile cüzdanı bedeli 1202 TL, sürücü belgesi ve çalışma karnesi 1690 TL, motorlu araç tescil belgesi 1511 TL ve iş makinesi tescil belgesi 1251 TL olacak.

Pasaport harçları da yeni tarifeyle güncellendi. Pasaport defter bedeli 1 Ocak 2026’dan itibaren 1.351 TL olacak. Buna göre 6 aylık pasaport harcı 2.960 TL, 1 yıllık pasaport harcı 4.328 TL, 3 yıllık pasaport harcı 10.039 TL, 4–10 yıllık pasaport harcı ise 14.147,7 TL olacak. Yurt dışı çıkış harcı da 1.000 TL’den 1.254 TL’ye yükseltildi.MTV’DE DE ARTIŞMTV tutarları %25,49 artırıldı. Örneğin 2025 yılında MTV'si 10.000 TL olan bir aracın, 2026 yılı MTV'si 12.549 TL oldu.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ NE OLACAK?

EPDK meskenlerde elektrik tüketim tutarını 4 bin kWh ile sınırlandırıldı. Uygulama yıllık 4 bin kilovatsaati yani aylık ortalama 333 kilovatsaati aşan kullanıcıların tüm tüketimlerini kapsıyor. Aylık 333 kilovatsaat elektrik tüketen yani bugünkü tarifeyle aylık 984 liranın üstüne çıkan her kullanıcı bundan etkilenecek. Toplamda 2,5 milyon abone, yani abonelerin yaklaşık yüzde 6’sı etkilenmiş olacak. 980 lira olan faturanın 1955 liraya yükselmesi bekleniyor.

Doğalgazda ise şimdilik bir fatura artışı beklenmiyor. Ancak Enerji Bakanı doğalgazda da elektrik faturalarındaki gibi bir uygulamanın hayata geçeceğini açıklamıştı.

Su faturaları ise ilden ile değişiklik gösteriyor.

AKARYAKIT

Benzinin litre fiyatına 1 lira 32 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 42 kuruş oranında zam yansıtılacak

Akaryakıt, alkollü içecekler, tütün ürünleri ve enerji fiyatlarını içeren ÖTV’ye ise yüzde 19,01 zam geleceğini tahmin ediliyor.

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı "Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği otoyollarda yeniden değerleme oranında olabilir diye düşünüyoruz" dedi. 2026 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlenmişti.

Eğer zam bu şekilde olursa Boğaziçi ve FSM Köprüsü 59 TL ile 440 lira arasında, Osmangazi Köprüsü 997 TL ile 3174 lira arasında, Çanakkale Köprüsü 997 TL ile 4712 lira arasında olacak.

PLASTİK POŞETLER DE ZAMLANAC AK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 1 Ocak 2019 tarihinde plastik poşetlerden ücret alınmasına dair düzenlemeyi hayata geçirmişti. 25 kuruş üzerinden başlayan uygulama, 2025 yılında 50 kuruşa çıkartılmıştı. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren plastik poşet ücretleri 1 lira olacak.

TELEFON KAYIT ÜCRETİ

1 Ocak 2026 itibarıyla IMEI telefon kayıt ücretine 11.627 TL zam gelecek. Yeni yılda IMEI kayıt ücreti 57 bin 241 TL olacak.