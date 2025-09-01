3,3 milyona kahve makinesi ihalesi

Haber Merkezi

Gaziantep’in AKP’li Şahinbey Belediyesi, 24 Temmuz’da düzenlenen ihaleyle 2 bin 500 adet Türk kahvesi makinesi alımı için 3 milyon 297 bin 500 TL harcadı. Sözleşmesi 19 Ağustos’ta imzalanan ihaleyi Karacadağ Grup Şirketi kazandı, teslimatın 20 Ağustos - 4 Ekim tarihleri arasında yapılması planlanıyor.

Şahinbey Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün “Türk Kahvesi Makinesi Alımı” başlığıyla açtığı ihalenin yaklaşık maliyeti 4 milyon 939 bin TL olarak açıklanmış, 9 firma teklif vermişti. Sözcü’nün haberine göre Şahinbey Belediyesi eski meclis üyesi Uğur Kalkan, belediyenin önceliklerinin halkın ihtiyaçlarından uzak olduğunu belirtti.

Kalkan, “AKP tasarruf tedbiri uygulamak istiyorsa Gaziantep’ten başlamalı. Şahinbey Belediyesi vatandaşın acil ihtiyacıymış gibi 2 bin 500 kahve makinesi alıyor. Vatandaştan vergi toplayıp boğazını sıkarken, milyonlarca kişi açlık ve yoksulluk sınırının altındayken bu paralar gösterişe harcanıyor.”