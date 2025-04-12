3,5 saat kar ve tipide mahsur kaldılar

Erzurum’dan "Can Erzurum" projesi kapsamında Tekman ilçesine giden öğretmen ve öğrencilerden oluşan grup, Tekman-Palandöken Geçidinde araçlarıyla mahsur kaldı. 3,5 saatlik korkulu dolu anlar sonrası ekipler grubu bulundukları yerden kurtardı.

Erzurum Valiliği, Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü, Atatürk Üniversitesi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Yeşilay’ın başlattığı "Can Erzurum" Projesi kapsamında Tekman ilçesi köylerindeki okullara faaliyet göstermek üzere yola çıkan Yeşilay İl Başkanı Emirhan Tanay, Yeşilay Kadın Komisyon Başkanı Prof. Dr. Derya Öcal, Yeşilay Kıdemli uzmanı Mehtap Yardımcı, Yeşilay üyesi ve Tarz Mobilya temsilcisi Celal Yardımcı, Asel Aile Danışmanlık Merkezi Yöneticisi Feyza Akarsu, Psikolog Tuğçe Akın Çağlar ile 20 gönüllü öğrenci dönüş yolunda Tekman Palandöken Geçidi’nde yaklaşık 3,5 saat yoğun tipiye yakalanarak ve bulundukları yerde mahsur kaldı. Erzurum Valiliği kriz masasının ve karayollarının titiz çalışması ile araçlar mahsur kaldığı yerden kurtarılarak şehir merkezine dönüş yaptılar. Erzurum Off-Road Doğa Sporları ve Macera Ekibi de araçlarıyla kurtarmaya destek verdi. Söz konusu grup; Tekman Anadolu lisesi, Tekman Anadolu imam-hatip lisesi, Tekman çok programlı Anadolu lisesi ve Akdamar İlk ve Orta Okulu’nda gösteriler yapmıştı.