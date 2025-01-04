3,5 yaşındaki Efe'nin ölümü: Cinayeti itiraf eden anne tutuklandı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, 3,5 yaşındaki çocuğun boynuna ip dolanmış halde ölü bulunmasına ilişkin anne tutuklandı.

Belediye Sitesi Mahallesi Hal Caddesi'ndeki evde dün (3 Ocak) 3,5 yaşındaki Efe M.K'nin boynuna ip dolanmış halde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 24 yaşındaki anne C.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Adliyeye sevk edilen anne, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Anne C.K'nin emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği belirtildi.

Öte yandan, C.K'nin evli olduğu M.K. hakkında "reşit olmayanla cinsel ilişki" suçundan geçen yıl mayıs ayında başlatılan bir soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

E.M.K'nin cenazesi ise Zonguldak Devlet Hastanesi morgundan alınarak Bartın'ın Akman köyüne götürüldü. Çocuğun cenazesi, aile mezarlığına defnedildi.