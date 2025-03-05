3,6 milyon hane aşırı yoksul

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2024 yılına yönelik faaliyet raporu, 3 Mart’ta yayımlandı. Türkiye’nin, “Sosyal yardıma muhtaçlar ülkesi” haline getirildiğini ortaya koyan raporda, çarpıcı veriler yer aldı. Aile Bakanlığı’nın, “Rakamlarla Türkiye'de Sosyal Yardım” tablosu, Türkiye'deki derin yoksulluğun artık gizlenemez boyuta ulaştığını gözler önüne serdi.

Türkiye'de giderek derinleşen ekonomik kriz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine de yansıdı. Milyonlarca hanenin sosyal yardım ile ayakta kalmaya çalıştığı 2024 yılında devlet, 491 milyar 700 milyon TL’lik sosyal yardım harcamasına imza attı. 2024 yılındaki sosyal yardım harcaması, 2023 yılına oranla yüzde 61 arttı.

4,5 MİLYON HANE

2024 yılında bütçeden gerçekleştirilen 97,8 milyar TL’lik sosyal yardım harcamasının GSYH içindeki payı, yüzde 1,11 olarak hesaplandı. 2024’te toplam 4 milyon 574 bin 684 haneye sosyal yardım yapıldı. Sosyal yardımların için nakdi yardımların oranı, yüzde 96 oldu. Sosyal yardım harcamasının yüzde 89'u, düzenli sosyal yardıma muhtaç yurttaşlara yapılan harcamalardan oluştu.

YOKSULLUK VERİLERİ

Türkiye'de, 2024 yılında elektriğe ancak sosyal yardım ile ulaşabilen hane sayısı da paylaşıldı. Bakanlığın, 4 milyon 87 bin 785 haneye elektrik tüketim desteği sağladığı belirtildi.

Sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelere, çocukların örgün eğitime devam etmeleri şartıyla sağlanan Şartı Eğitim Yardımı verileri de dikkati çekti. 2024’te 1 milyon 744 bin 442 fayda sahibine toplam 1,3 milyar TL ödeme yapıldığı bildirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verileri, aşırı yoksulluk içinde olan hane sayısını da açığa çıkardı. Aşırı yoksulluk sınırının altında kalan yurttaşların, “Aşırı yoksulluktan kurtulmaları” için başlatılan Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki hane sayısı 2024 yılında, 3,6 milyon hane olarak kaydedildi.

BAKILAMAYAN ÇOCUKLAR

2024 yılında, ailesi yanında en temel ihtiyaçları dahi karşılanamayan ve ailesinden alınma riski bulunan toplam 272 bin 348 çocuğa ulaşıldığı ifade edildi. Bu kapsamda, geçici yardımlar ile birlikte 2024 yılında toplam 252 bin 348 çocuk, ailesinin yanında desteklenmesi amacıyla Sosyal ve Ekonomik Destek Programı kapsamına alındı.

KRİZİN BOYUTU

Türkiye'deki ekonomik krizin ulaştığı boyuta ayna tutan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın diğer bazı sosyal yardım kalemleri ise şöyle sıralandı:

• Gıda yardımları: 4 milyon 262 bin 105 kişi

• Barınma yardımları: 21 bin 380 hane

• Doğalgaz tüketim desteği: 702 bin 253 hane

• GSS prim borçlusu: 9 milyon 444 bin 458 kişi