3,7 milyar liralık harcama örtüldü

Yeni kurulan ofisler, dev bir orduya dönüşen danışman ve personel kadrosu ile geniş bir yapıya ulaşan Cumhurbaşkanlığı’nın harcamaları, astronomik boyutlara tırmandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kullanımına sunulan ve “Hesabı sorulamayan harcama” olarak nitelendirilen örtülü ödenek harcamasında 2025 yılının Ekim ayında rekor düzeye ulaşıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, kamunun Ocak-Ekim 2025 dönemi harcamalarını içeren raporu açıkladı. Rapor, Cumhurbaşkanlığı’nca gerçekleştirilen örtülü ödenek harcamasının büyüklüğünü ortaya koydu.

DEVASA ARTTI

Bütçe büyüklüğü giderek artan Cumhurbaşkanlığı’nın örtülü ödenek harcamaları da hız kesmedi. Örtülü ödenek kaleminden Ocak-Ekim 2025 döneminde yapılan harcama, 12 milyar 502 milyon 935 bin TL oldu. Bütçe raporlarına, “Gizli hizmet gideri” örtülü ödenekten ekim ayında yapılan harcama, eylüle göre 11 kat arttı. Harcama dağılımı ise şöyle:

Ocak: 1,5 milyar TL

Mart: 795,4 milyon TL

Mayıs: 569,2 milyon TL

Temmuz: 657,7 milyon TL

Eylül: 344,3 milyon TL

Ekim: 3,7 milyar TL

Cumhurbaşkanlığı’nca kullanılan, “Gizli hizmet gideri” kaleminden yapılan harcamada yıllara göre yaşanan değişim dikkati çekti. 2021’de 2 milyar 714 milyon TL olan gizli hizmet giderleri, 2025’in Ocak-Ekim döneminde 12,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

2026 yılı bütçesi için görüşmeler Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sürüyor. Dün İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken muhalefet vekilleri, Bakan Ali Yerlikaya’yı protesto etti. Kayyum politikalarını, polis şiddetini ve çete düzenini eleştiren milletvekilleri Bakan’a “Gazeteci Hakan Tosun’a ne oldu” diyerek tepki gösterdi.