3 araç birbirine çarptı: 3 yaralı

Bolu’da D-100 kara yolunda tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolunda İstanbul istikametinde Kartalkaya kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, E.U. idaresindeki 06 BDB 361 plakalı otomobil, H.E. yönetimindeki 14 AS 187 plakalı otomobil ile E.E. idaresindeki 06 DAF 34 plakalı tır, ışıklı kavşakta çarpıştı. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüleri ile 06 BDB 361 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı.