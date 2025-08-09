3 araç kavşakta çarpıştı; 2'si çocuk 5 yaralı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da kavşakta 2 araçla çarpışan kamyonetteki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Mesut Acun (60) yönetimindeki 68 AEY 624 plakalı kamyonet, kavşakta Yaşar Özyön (47) yönetimindeki Fransa plakalı cip ve Şener Mutlu’nun (34) kullandığı 68 ABY 723 kamyonetle çarpıştı. Kazada Mesut Acun, eşi Fadimana Acun (58), kızı Ünlü Dağdaş (30), torunları Mehmet Ali Dağdaş (1) ve Buğlem Dağdaş (3) yaralandı. Cipin sürücüsü Yaşar Özyön ile kamyonetin sürücüsü Şener Mutlu, kazayı yara almadan atlattı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

