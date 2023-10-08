3 araç sürücüsüne gürültü kirliği cezası

Yurt genelinde yapılan ’mal ve hizmet satmak suretiyle halkı rahatsız eden şahıslara ve dilencilere yönelik’ denetim Afyonkarahisar’da gerçekleştirildi. Denetimde 3 araç sürücüsüne iki bin 853 TL para cezası kesildi.

Yurt geneli ile eş zamanlı olarak yapılan uygulamada kentte güvenlik güçleri tarafından 36 ekip ve 89 personel katıldı. Uygulama çerçevesinde vatandaşlara rahatsızlık veren şahıslara yönelik ’mal ve hizmet satmak suretiyle halkı rahatsız eden şahıslara ve dilencilere yönelik’ kentte uygulama yapıldı. Denetim de 574 kişinin kimlik üzerinden Genel Bilgi Taraması (GBT) 85 araç sürücüsünün ruhsat sorgulamaları ve 46 iş yerinin kontrollerini yapıldı. Uygulama çerçevesinde 3 araç sürücüsüne gürültü kirliği oluşturduğu için toplamda iki bin 853 TL ceza cezası kesildi.