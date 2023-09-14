3 Aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Adıyaman’da, 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Raşit N., idaresindeki otomobil, Yasin A., idaresindeki otomobil ve Kadir T., idaresindeki otomobil, Yavuz Selim Mahallesi Atatürk Bulvarı Adıyaman Adliyesi yakınlarında çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücülerden Yasin A., yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.