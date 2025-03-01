3 aracın karıştığı kazada motosikletin sürücüsü öldü

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ’ın Çerkezköy ilçesinde, taksiyle çarpışıp savrulan motosikletin sürücüsü Yusuf Onar, hafif ticari aracın çarpması sonucu öldü.

Kaza, gece saatlerinde, Çerkezköy-Çorlu kara yolundaki Atılım Beton Kavşağı'nda meydana geldi. F.H.’nin kullandığı 59 T 2573 plakalı taksiyle aynı istikamete seyir halinde olan Yusuf Onar yönetimindeki 22 UN 209 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletin sürücüsüne, arkadan gelen M.A.’nın kullandığı hafif ticari araç çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yusuf Onar, yaralı olarak kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazadan sonra olay yerinden ayrılan M.A., polis merkezine gidip teslim oldu. Polis, taksinin sürücüsü F.H.’yi de gözaltına alıp, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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