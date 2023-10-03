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3 aracın karıştığı trafik kazasında karayolu bir süre trafiğe kapandı

Ajans Haberleri
  • 03.10.2023 15:41
  • Giriş: 03.10.2023 15:41
  • Güncelleme: 03.10.2023 15:42
Kaynak: İHA
3 aracın karıştığı trafik kazasında karayolu bir süre trafiğe kapandı

Afyonkarahisar’da 3 aracın karıştığı trafik kazasında karayolu bir süre trafiğe kapandı.

Olay, Afyonkarahisar-İzmir karayolu üzeri Özdilek Köprülü Kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kural dışı şerit değiştirmekten kaynaklandığı öne sürülen kazada 3 araç bir birine girdi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada yolun bir yönü yaklaşık yarım saat ulaşıma kapandı.

Kazaya karışan araçların kaldırılması ile yoldaki trafik tekrar açıldı. 

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