3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde iki otomobil ve bir SUV tarzı aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Yanık Mahallesi İzmit Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, E.Y (19) idaresindeki 41 LU 942 plakalı otomobil ile K.A. idaresindeki 34 BA 5834 plakalı SUV tarzı araç ve R.K.E. idaresindeki 41 LJ 405 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücülerinden K.A., yanında yolcu olarak bulunan C.A. ve diğer araç sürücüsü R.K.E. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza sebebiyle trafikte kısa süreli yoğunluk oluştu. Araçların kaldırılması sonrası trafik normal seyrine dönerken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.