3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında üç kişi yaralandı

Afyonkarahisar’ da biri traktör 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Olay, İsce4hisar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.Ş., idaresindeki traktör ile H.S.Ö., kontrolündeki araç çarpıştı.

Ardından aynı istikamette seyir halinde olan K.Ç., yönetimindeki otomobil traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan traktör yola devrildi. Kazada traktör sürücüsü Ö.Ş., traktörde bulunan H.Ç. ve araç sürücüsü H.S.Ö., yaralandı.

Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ardından olay yerine gelen çekici yardımı ile yola devrilen traktör kaldırıldı.

Kaza ile ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.