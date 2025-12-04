3 Aralık 2025 Reyting Sonuçları | Zirvedeki İsim Düşüşte

3 Aralık 2025 Çarşamba günü ekrana gelen yapımlar arasında kıyasıya bir reyting yarışı yaşandı. Prime-time kuşağında Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Sakıncalı, Sahipsizler ve MasterChef Türkiye gibi yapımlar izleyici karşısına çıkarken; gündüz kuşağında Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol’da yüksek izlenme oranlarıyla dikkat çekti. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? ABC1, AB ve Total gruplarında sıralama nasıl şekillendi?

3 ARALIK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

Televizyon izleyicileri tarafından yakından takip edilen reyting sonuçları açıklandı. Gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanan programlar, diziler, yarışmalar ve filmler arasında yaşanan rekabet dikkat çekti. İşte açıklanan 3 Aralık 2025 reyting sıralamaları:

3 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

Sıra Program Kanal 1 Eşref Rüya Kanal D 2 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV 3 Eşref Rüya (Özet) Kanal D 4 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber NOW 5 Esra Erol’da ATV 6 Kuruluş Orhan ATV 7 MasterChef Türkiye TV8 8 Sahipsizler Star TV 9 ATV Ana Haber ATV 10 Show Ana Haber Show TV

3 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

Sıra Program Kanal 1 Eşref Rüya Kanal D 2 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV 3 Eşref Rüya (Özet) Kanal D 4 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber NOW 5 MasterChef Türkiye TV8 6 Kuruluş Orhan ATV 7 Esra Erol’da ATV 8 Show Ana Haber Show TV 9 Sahipsizler Star TV 10 Kuruluş Orhan (Özet) ATV

3 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

Sıra Program Kanal 1 Eşref Rüya Kanal D 2 Esra Erol’da ATV 3 Eşref Rüya (Özet) Kanal D 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV 5 Sahipsizler Star TV 6 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber NOW 7 Kuruluş Orhan ATV 8 ATV Ana Haber ATV 9 MasterChef Türkiye TV8 10 Gelin Kanal 7

GÜNÜN DİKKAT ÇEKEN YAPIMLARI

Eşref Rüya hem ABC1 hem AB hem de Total reyting kategorilerinde günü birinci sırada tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı. Buna karşın, zirvede yer almasına rağmen geçen haftaya kıyasla küçük bir düşüş gösterdi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert, özellikle gündüz kuşağında güçlü performansını sürdürdü ve her üç kategoride de üst sıralarda yer almayı başardı.

Esra Erol’da Total listesinde ikinci sıraya yerleşerek istikrarlı başarısını devam ettirdi.

Kuruluş Orhan hem prime-time hem özet bölümleriyle listelerde yer almasına rağmen beklentilerin bir miktar altında kaldı.

Sahipsizler ise Star TV ekranlarında yayınlanan yeni bölümüyle Total’de ilk 5’e girmeyi başardı.

3 Aralık 2025 reyting birincisi hangisi oldu?

ABC1, AB ve Total kategorilerinin tamamında Eşref Rüya birinci oldu.

MasterChef Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?

MasterChef Türkiye ABC1’de 7., AB’de 5., Total’de ise 9. sırada yer aldı.

Kuruluş Orhan reytinglerde kaçıncı oldu?

Kuruluş Orhan ABC1’de 6., AB’de 6., Total’de 7. sırada yer aldı.

Gündüz kuşağının en çok izlenen programı hangisi?

Müge Anlı ile Tatlı Sert gündüz kuşağında en yüksek reytingi aldı.

Sahipsizler dizisi kaçıncı sırada?

Sahipsizler ABC1’de 8., AB’de 9., Total’de 5. oldu.