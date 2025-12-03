Giriş / Abone Ol
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, engelli hükümlü ve tutukluların "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla 3-7 Aralık arasında açık görüş yapabileceklerini bildirdi.

  • 03.12.2025 00:16
Kaynak: ANKA
3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engelli hükümlü ve tutuklular 3-7 Aralık'ta açık görüş yapabilecek
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

Engelli hükümlü ve tutukluların "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla 3-7 Aralık arasında açık görüş yapabilecekleri açıklandı. Kararı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Adalet Bakanlığı olarak ceza infaz kurumlarında bulunan engelli hükümlü ve tutukluların, 3-7 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız."

