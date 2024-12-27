3 ayda 175 taş ocağına onay!

Haber Merkezi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sitesindeki verilere göre 1 Ekim-24 Aralık tarihleri arasında 175 taş ocağı için "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değil" kararı çıktı. Bu kararların 53 tanesi Devlet Su İşleri (DSİ), Karayolları, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ve İl Özel İdaresi gibi devlet kurumlarına ait ocaklar oldu. En çok karar ise 6 Şubat 2023’te depremin vurduğu ve tüm kentin şantiye alanına döndüğü Hatay için verildi. Enkaz kaldırma, yeni inşaatlar ile yoğun hava kirliliğinin yaşandığı kenttin farklı ilçelerinde 6 taş ocağı açılması için ÇED aranmadı.

MA’da yer alan habere göre, siyanürlü altın, gümüş, bakır madenlerinin arkasında kalan taş ocakları da en az onlar kadar doğa tahribatı yaratıyor. Mermer, kaya, kil, granit, kalker gibi taşları çıkarmak için açılan bu ocaklar için de genellikle ormanlar, tarım arazileri ya da yerleşim alanlarına yakın bölgeler seçiliyor. Tamamı açık madencilik olarak işletilen bu ocaklarda yapılan patlatmalar yeraltı çatlak sistemlerini bozarak çökmelerle suyollarının değişmesine ve suyun derinlere geçmesine, biyolojik çeşitliliğin azalmasına, toprak yapısının bozulmasına, erozyon ve heyelan riskinin artmasına neden oluyor.

Büyük bir artış gösteren taş ocakları neredeyse her mahallede faaliyet gösteriyor. Bu ocaklardaki artış ile sağlık ve güvenliğe yönelik tehditler, çiftçiliğin engellenmesi, hayvanların serbest dolaşımını engelleme, toplulukların yerinden edilmesi, tarımsal verimde azalma, kültürel alanların zarar görmesi gibi toplumsal sorunlar da yaşanıyor. Ocaklardan kalkan tozlar ormanlarda ağaçlara, tarlalarda bibere, domates konuyor tarımsal üretim yapılamaz duruma gelirken, yakın çevrede yaşayan yurttaşlar yaz aylarında camlarını bile açamaz duruma düşüyor.

Fotoğraf: BirGün

3’TE 1’İ DEVLET KURUMU

Bakanlığın sitesindeki verilere göre 3 ayda 175 taş ocağı için ‘ÇED gerekli değil’ kararı çıktı. Bu kararların 3’te birinin devlet kurumlarına ait olduğu görüldü. En çok karar ise 6 Şubat 2023’te depremin vurduğu ve tüm kentin şantiye alanına döndüğü Hatay için verildi. Enkaz kaldırma, yeni inşaatlar ile yoğun hava kirliliğinin yaşandığı kenttin farklı ilçelerinde 6 taş ocağı açılması için ÇED aranmadı.

3 ayda taş ocağı açılmasına onay verilen alanlara dair kararlardan bazıları şöyle:

• 1 Ekim: Kayseri Sarıoğlan ilçesinde Kayseri Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı kum-çakıl ocağı

• 2 Ekim: Maraş’ın Pazarcık ilçesinde Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan kalker ocağı ve kırma eleme tesisi

• 4 Ekim: Şırnak’ın Cizre ilçesinde Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan kalker ocağı ve kırma eleme tesisi

• 4 Ekim: İstanbul Çekmeköy ilçesinde Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan kalker ocağı ve kırma eleme tesisi

• 17 Ekim: Hatay İskenderun ilçesinde Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan kalker ocağı ve kırma eleme tesisi

• 17 Ekim: Hatay Yayladağı ilçesinde Hatay Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı kalker ocağı ve kırma eleme tesisi

• 6 Kasım: Eskişehir Tepebaşı ilçesinde DSİ 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan kil ocakları

• 14 Kasım: Hatay Kırıkhan ilçesinde Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan kalker ocağı ile kırma-eleme tesisi kapasite artışı

• 6 Aralık: Hatay Antakya ilçesinde Hatay Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yapılması planlanan kalker ocağı

• 10 Aralık: Diyarbakır Yenişehir ilçesi Hantepe ve Sivritepe Mahalleleri mevkiindeki Devlet Su İşleri 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan kum-çakıl malzeme ocakları ve yıkama-eleme tesisi