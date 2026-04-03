3 aylık erime: Asgari ücret ve emekli aylığı enflasyona yenildi!

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi'nin (DİSK-AR) açıkladığı verilere göre, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı 2 bin liradan fazla eridi.

DİSK-AR, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklanan mart ayı enflasyon rakamlarının ardından "Enflasyon Bülteni"ni yayımladı.

TÜİK’in yıllık resmi TÜFE oranını yüzde 30,87, gıda enflasyonunu ise yüzde 32,36 olarak açıkladığı hatırlatılan bültende, asgari ücretli ve emeklilerin alım gücündeki düşüşe işaret edildi.

Bültende, 2005 yılından bu yana yaşanan fiyat artışlarına vurgu yapılarak, gıda fiyatlarındaki yükselişin genel enflasyonun çok üzerinde seyrettiği ifade edildi. Bültende konuya ilişkin, "2005 yılına göre genel fiyatlar 33,6 kat artarken, gıda fiyatları 50,6 kat arttı. Asgari ücret yılın üçüncü ayında 2 bin 819 lira, en düşük emekli aylığı 2 bin 8 lira kayıp yaşadı. Kira, konut ve ulaştırma harcamaları artıyor. Düşük gelirliler gıdadan kısıp kira ve ulaşıma harcıyor" denildi.

"TÜİK FİYAT LİSTESİNİ GİZLEMEYE DEVAM EDİYOR"

TÜİK’in veri paylaşımı konusundaki şeffaflığına yönelik eleştirilere de yer verilen bültende, kurumun yargı kararlarına uymadığı belirtildi. Bültende, "TÜİK madde fiyat listesini gizlemeye devam ediyor. TÜİK yargı kararına rağmen madde fiyat listesini yine açıklamadı" ifadeleri kullanıldı.

Bültende, toplumsal sınıf ve kesimlerin enflasyon sonucu ortaya çıkan geçim sıkıntısını oldukça farklı hissettiği vurgulanarak, "En düşük yüzde 20’lik gelir grubu toplam gelirin yüzde 6,3’ünü alırken, bu grubun harcamaları içinde gıdanın payı yüzde 30,4’tür. En yüksek yüzde 20’lik gelir grubu toplam gelirin yüzde 48,1’ini elde ederken harcamaları içindeki gıdanın payı yüzde 12,8’de kalmaktadır" denildi.