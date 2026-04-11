3 aylık sahte alkol bilançosu belli oldu

Türkiye genelinde halk sağlığını tehdit eden sahte alkole yönelik operasyonlarda, yılın ilk çeyreğinde 232 bin 442 litre sahte alkol ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, emniyet ve jandarma birimleri tarafından kaçak yollarla üretilen sahte alkole karşı operasyonlar sürdürülüyor.

Çalışmalar neticesinde, 1 Ocak-31 Mart 2026 tarihlerini kapsayan dönemde ülke genelinde 1024 operasyon düzenlendi.

41 TUTUKLAMA, 47 ADLİ KONTROL

Eş zamanlı yürütülen bu operasyonlarda 1290 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 232 bin 442 litre sahte alkol ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilenlerden 41'i tutuklanırken, 47'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.