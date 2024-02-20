3 ayrı hırsızlık olayının zanlısı yakalandı

Bursa Orhangazi’de son 1 haftada farklı adreslerde yaşanan bisiklet hırsızlığı olayının peşine düşen polis ekipleri, bir kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Zanlının 30 ayrı hırsızlık kaydı bulunduğu belirlendi.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde son 1 haftada yaşanan farklı bisiklet hırsızlıkları sonrasında polis ekipleri soruşturma başlattı. 3 ayrı bisiklet hırsızlığının yaşandığı adreslerde ve bölgelerde inceleme yapan polis ekipleri bisikletleri E.K. (30) isimli şahsın çaldığını tespit etti.

Son işinde yakalandı

E.K.’yi bulmak için çalışma başlatan polis ekipleri, Tozkoparan Caddesi üzerinde bir başka bisiklet hırsızlığı yaptığı esnada şahsı suçüstü yakaladı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.K., Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

30 ayrı suç dosyası var

Zanlının hırsızlık başta olmak üzere bazı suçlardan dolayı 30 ayrı suç dosyasının bulunduğu belirlenirken, Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen zanlı burada mahkemeye çıkarılacak.