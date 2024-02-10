3 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar’da üç ayrı suçtan aranan ve hakkında 17 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis suçu bulunan şahsı jandarma yakaladı.

Jandarma ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Hakkında ’Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık’ suçundan 17 yıl, 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E., isimli şahıs İhsaniye ilçesi Kayıhan beldesinde yakalandı.

Yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.