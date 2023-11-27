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3 bant bilardoda şampiyon Burak Haşhaş

Çekya’nın Ostrava şehrinde gerçekleşen Grand Prix 3 bant U21 turnuvasında Burak Haşhaş şampiyon oldu.

Ajans Haberleri
  • 27.11.2023 11:10
  • Giriş: 27.11.2023 11:10
  • Güncelleme: 27.11.2023 11:11
Kaynak: DHA
3 bant bilardoda şampiyon Burak Haşhaş

Milli sporcu Burak Haşhaş çeyrek finalde Hollandalı Luca Philipoom'a karşı 30 ıstakada 35-19, yarı finalde İspanyol Marcos Morales'e 19 ıstakada 35-9 üstünlük sağlayarak finale yükseldi.

Finalde bir diğer Türk sporcu Selahattin Özkul ile karşılaşan ve 30 ıstaka sonunda 35-26 kazanarak şampiyon olan Burak Haşhaş bu sene ilki yapılan Longoni Grand Prix’in ilk kazananı olarak tarihe geçti.

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