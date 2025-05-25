3 bin 200 petrol işçisi ayakta: Sınıfımız için kazanacağız!

Bilge Su YILDIRIM

3 bin 150 petrol işçisi, farklı kentlerde toplu iş sözleşmesi (TİS) imzalanması talebiyle grevde.

Türkiye Petrol, Kimya, Lastik İşçileri Sendikası (Petrol-İş) üyesi petrol işçileri, dört şehir sekiz ilçede beş işyerinde üretimi durdurdu. İnsanca yaşanabilecek ücret talebiyle grevde olan ve işverenin TİS imzalamasını talep eden işçiler, “Kazanana dek üretimi de hayatı da durduracağız” dedi.

TİS imzalanıp sendikal hakları işletilinceye dek grevlerini sürdüreceklerini vurgulayan petrol işçileri, “Sınıfımız için direniyoruz, sınıftan da destek bekliyoruz” dedi.

ESKİ ÇALIŞANLAR KANSERDEN ÖLDÜ

Petrol-İş’in en uzun süredir devam eden grevi olan İzmir Kemalpaşa’da kurulu Temel Conta işyerinden Sinem Kaya, yarım yıla yakındır üren grevi BirGün’e değerlendirdi.

Fabrikadaki işçilerin çoğunluğunu kadınların oluşturduğuna dikkati çeken Kaya, “166 gündür fabrika kapısı önünde direniyoruz” dedi. Geçen hafta işverenin kışkırtmasıyla bir kişinin grevdekilere fiziksel ve sözlü olarak saldırmasına ilişkin şikâyetçi olduklarını ifade eden Kaya, şunları söyledi: “İşveren yaptığımız görüşmelerde bize açıkça ‘Bana sendikayı dayatmayın, eğer benim işçimseniz girin içeri çalışın’ dedi. Biz de bunun karşısında sendikal haklarımız için greve çıktık, 6 aya yakın süredir direniyoruz. İşveren ne yaparsa yapsın da vazgeçmeyeceğiz. Kimyasallar içinde çalışıyoruz, ağır sanayi… Buradan emekli işçilerin neredeyse hepsi akciğer kanseri olup hastalıktan öldü. Şu koşullarda bize çalışırken tek bir maskeyi çok görüyorlar. Biz çok bir şey istemiyoruz, hakkımız olmayan bir şey de istemiyoruz. Bu yüzden direnişte kararlıyız. Kazanacağımızdan da eminiz çünkü haklıyız.

İşverenin de bu denli uzun süredir üretim yapamadığı için köşeye sıkıştığının da farkındayız. Her şeye rağmen yine de hakkımızı vermemekte direniyor. Direniyor, çünkü biliyor ki Temel Conta işçisi kazanırsa bu ülkedeki tüm işçilere umut olacak. Sendikaya üye olmaktan çekinen, örgütlenmekten korkan ne kadar işçi varsa örgütlü bir mücadele vermenin kazandırdığını görmüş olacak. Bu yüzden bu grev yalnızca bizi de ilgilendirmiyor aslında. O yüzden biz istiyoruz ki sınıf dayanışması yalnızca sloganlarda kalmasın, bu mücadeleyi hep beraber, omuz omuza verelim. Biz bu greve çıkarken korkuyu fabrikanın içinde bıraktık, şimdi kazana dek o fabrikanın önündeyiz.”

BAŞARMAKTAN BAŞKA ÇAREMİZ YOK

Sendikanın İzmir’deki bir diğer grevi olan Çiğli’deki TPI Kompozit işyerinde ise petrol işçileri, grevlerinin 12’nci gününü geride bıraktı. BirGün’e konuşan TPI Kompozit Petrol-İş İşyeri Temsilcisi Akay Kızıyil, “Greve çıkmamızın sebebi Şimşek politikaları” dedi. TİS görüşmelerinde işverenin yüzde 30’dan yukarı teklif vermediğinin altını çizen Kızıyil, şunları söyledi: “12 gündür grevdeyiz. Bugün, dünden daha kararlıyız. Keyfimiz de direncimiz de yerinde. Hiçbir arkadaşımızda yılgınlık, endişe, korku yok. Arkadaşlar ‘İşyeri mi kapatıyorlar, kapatsınlar. Biz hakkımızı alana kadar durmayacağız’ diyorlar. Kazanmaktan başka çaremiz yok çünkü. Ya kazanacağız ya kazanacağız. Her şeyi göze aldık, kazanırız umuduyla değil, ‘kazanacağız’ kararlılığıyla bu yola çıktık.”

ÇOCUĞUMUZUN YÜZÜ GÜLSÜN DİYE

Sendikanın en son grevi olan Dyo Boya’da ise işçiler ise “Grevimizle işverene beraberliğimizi gösterdik” dedi. Petrol-İş Dyo Boya İşyeri Temsilcisi Ramazan Yüksel, şunları söyledi: “Biz öyle lüks düşkünü bir hayat istediğimizden grevde değiliz. Gözümüz yükseklerde değil. Tek istediğimiz rahatça, insanca bir yaşam sürebilmek. Ekonominin hâli emeğiyle geçinen herkesi etkiliyor. Biz emekçiler olarak çocuğumuzun yüzünü güldürebilmek, bizden bir şey istediğinde gönül rahatlığıyla alabilmek zorundayız. Bu yüzden bu mücadeleyi veriyoruz, ilk günden bu yana da hiç yalnız kalmadık. Sürekli giden gelen misafirlerimiz oluyor. Bu destek, bu dayanışma daha da büyüsün istiyoruz. Bizi kurtaracak olan bu.”

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DÖRT BİR YANDA DİRENİŞ

İşçilerin grevde olduğu işyerleri ve grev süreleri sırasıyla şu şekilde: