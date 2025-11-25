3 bin 200 rakımdaki Kırklar Mescidi yandı

TRABZON,(DHA)- TRABZON-Bayburt sınırında 3 bin 200 rakımda bulunan Kırklar Mescidi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Bayburt- Trabzon sınırında Soğanlı Dağları'ndaki 3 bin 200 metre yükseklikte inşa edilen Kırklar Mescidi'nde gece saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Büyük bir kısmı ahşap olan tarihi mescit alevlere teslim olurken, rüzgar nedeniyle yangına müdahale edilemedi. Kırklar Mescidi kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

