3 bin 500 Amerikan askerini taşıyan hücum gemisi Ortadoğu'ya geldi

ABD, 3 bin 500 ABD askerinin olduğu "USS Tripoli" hücum gemisinin Ortadoğu'daki ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) görev alanına ulaştığını duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, geminin 27 Mart'ta Komutanlığın yetki alanına ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, hücum gemisinin 3 bin 500 denizci ve deniz piyadesinin yanı sıra nakliye ve taarruz savaş uçaklarına ev sahipliği yaptığı belirtildi.

Amerikan basınına göre, ABD, bölgeye halihazırda 5 bini deniz piyadesi, 2 bini hava indirme birliği olmak üzere 7 bin askerini yönlendirmiş durumda bulunuyor.