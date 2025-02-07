3 bin eski milletvekiline trafik cezasından muafiyet geliyor

Milletvekillerine sağlanan ayrıcalıklara bir yenisi daha eklendi.

Mevcut milletvekillerine tanınan 'trafikte ceza muafiyeti' hakkının kapsamının genişletilmesi öngörülüyor.

Eski vekiller kırmızı ışıkta da geçse, hatalı park da yapsa ve hız sınırını aşıp radara da yakalansa artık tek kuruş trafik cezası ödemeyecek.

MECLİS BÜTÇESİNDEN ÖDENİYOR

Plakaya yazılan cezalar da TBMM tarafından ödenecek. Mevcut milletvekillerine tanınan bu hakkın kapsamının genişletilmesiyle trafikte 3 bin 600 imtiyazlı eski ve yeni vekil yaratılacak.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre; karar, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından onaylanırsa yürürlüğe girecek. Mevcut milletvekillerinin 2 aracı, eski milletvekillerinin de bir aracı trafik cezasından muaf olacak.

Milletvekili araçlarının plakaları trafik müdürlüklerinde kayda alınıyor ve cezadan muaf tutuluyor.

Plakaya trafik cezası yazılırsa tutanaklar da vekile değil TBMM’ye gönderiliyor.

Ceza, Meclis'in bütçesinden ödeniyor.

Daha önce milletvekilliği sona erdiğinde bu hak da sona eriyordu. Şimdi ömür boyu trafik cezası muafiyeti getirilmesi öngörülüyor.

SABAHAT AKKİRAZ’DAN TEPKİ

Bu gelişmeye ilk tepki CHP İstanbul eski Milletvekili Sabahat Akkiraz’dan geldi.

Akkiraz, "TBMM’den aradılar, dilekçe ile başvurursam bir aracım trafik cezalarından muaf olacakmış. Neden? Kurallara uymama hakkı mı var? Kurallar herkes içindir" dedi.