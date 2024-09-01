3 bölge için sağanak uyarısı

Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Ege ve Göller Yöresi için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, gök gürültülü sağanağın, öğleden sonra ve akşam Batı Karadeniz'in Bolu, Karabük, Kastamonu ve Çankırı ili çevreleri ile Bartın'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Akdeniz'deki gök gürültülü sağanağın da Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kuzey kıyılarında yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

İç Ege ve Göller Yöresi'nde ise öğleden sonra ve akşam, Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın iç kesimleri ile Eskişehir'in güneyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sağanak nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.