3 büyükşehirde bayramda hava nasıl olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bayram süresince yurtta beklenen hava durumuna ilişkin tahminlerini açıkladı.

Buna göre, Kurban Bayramı süresince yurt genelinde sağanak etkili olacak.

Ankara'da arife günü çok bulutlu havanın etkili olması, bayram boyunca ise sağanak görülmesi bekleniyor.

İstanbul'da bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın hakim olması tahmin ediliyor.

İzmir'de ise arife günü ve bayram süresince parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.