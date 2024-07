3. Dikili Kitap Günleri başlıyor

Dikili Belediyesi ve Yayıncılar Kooperatifi iş birliğiyle bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek Dikili Kitap Günleri, "Aydınlık bir 100 yıla doğru Türkiye" temasıyla 20 Temmuz'da başlayacak.

20-28 Temmuz tarihleri arasında Dikili 75. Yıl Parkı'nda düzenlenecek olan fuar, 50 yazar, edebiyatçı ve gazeteci ile deneyimli siyasetçiyi 9 gün boyunca 23 farklı söyleşi ve imza gününde kitapseverlerle buluşturacak. Dikili 3. Kitap Günleri'nin onur konuğu olarak 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ katılacak.

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "Bu da ancak okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak ve kitap sevgisini aşılamakla mümkündür. Kitaplar, bilgiye açılan kapılar, ufkumuzu genişleten araçlardır. Gençlerimizi okumaya teşvik ederek, daha güçlü, daha bilinçli bir toplum inşa edebiliriz. Dikili 3. Kitap Günleri, kültür ve sanatın, edebiyatın ışığında buluşmamıza vesile olan önemli bir etkinlik. Kitap Günleri sadece kitapları ve yazarları bir araya getirmekle kalmayacak, aynı zamanda düşüncelerin ve hayallerin paylaşılmasına da vesile olacak. Her bir kitap, yazarının dünyasına açılan bir pencere, her bir okuyucu ise bu pencereden içeri giren bir misafirdir. İşte bu yüzden, edebiyatın gücüne inanıyor, kitapların aydınlattığı bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyoruz" diye konuştu. Kırgöz, bu kapsamda Yayıncılar Kooperatifi’ne, festivale katılacak yazarlara ve sanatçılara teşekkür etti.

"AYDINLIK YARINLARA YÜRÜMEK DİLEĞİYLE"

YAYKOOP Başkanı Elif Akkaya ise; "Aydınlanma ağacımız büyüsün, dalları sonsuzluğa uzansın diye bu yıl da kitapla, denizle, sanatla, yazar ve aydınlarla Dikili 3. Kitap Günleri’nde buluşuyoruz. Etkinliğimizin ana teması olan ‘Aydınlık Bir 100 Yıla Doğru Türkiye’ çerçevesinde, Cumhuriyetimizin kazandırdığı değerlere, ülkemizin kültürel ve bilimsel gelişimine, hukukun, eğitim ve sanatın geleceğine dair pek çok konuya değineceğiz. Hep birlikte, fikirlerin ve düşüncelerin özgürce paylaşıldığı, bilgiyle donanmış bir gelecek için umut dolu bir yolculuğa çıkacağız. Kitaplar, insanlığın en önemli miraslarından biri ve bizi geçmişten geleceğe taşıyan en güçlü köprülerdendir. Yayıncılar Kooperatifi olarak, Dikili Belediyesi ile tam 3 yıldır bu köprünün üzerinde birlikte yürüyoruz. Okuduğumuz her kitap, öğrendiğimiz her yeni bilgi, paylaştığımız her düşünce, toplumumuzu daha da ileriye taşıyacak. Dikili Kitap Günleri’nde kitaplarla, yazarlarla ve birbirimizle kuracağımız her bağ, geleceğe atılmış bir adım olacaktır. Yayıncılar Kooperatifi olarak, sizleri bu yolculukta yanımızda görmekten onur duyuyoruz. Kitap dolu, aydınlık yarınlara birlikte yürümek dileğiyle" ifadelerini kullandı.

50 YAZAR, 23 SÖYLEŞİ

Dikili 3. Kitap Günleri; 20 Temmuz’da İlker Başbuğ ve Murat Emir’i, 21 Temmuz’da Serhan Asker, Çimen Yalçın, Müfit Can Saçıntı, Nebil Özgentürk, Zeynep Özatalay, Dilek Sever, Prof. Dr. Kurtul Gülenç, Prof. Dr. M. Ertan Kardeş, Dr. Ferda Yıldırım, Latife Tekin, Bora Ercan, Suat Özçağdaş, İsmet Güneşhan, Rahmi Taşkın Türeli’yi; 22 Temmuz akşamı Arif Koşar ve Sinem Nazlı Demir’i, 23 Temmuz akşamı Esra Alkan, Gökhan Zeybek, Gül Çiftçi Binici, Burhanettin Bulut, Umut Akdoğan ve Sinan Akyüz’ü, 24 Temmuz akşamı Gönül Çatalcalı, Hüseyin Yurttaş’ı, 25 Temmuz akşamı Mustafa Kemal Erdemol, Orhan Gökdemir, Deniz Yücel, Ensar Aytekin, Murat Bakan, Özgür Karabat, R. İhsan Eliaçık’ı, 26 Temmuz akşamı Ceyda Düvenci ile Dr. Behruz Dijurian’ı, 27 Temmuz akşamı Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Furkan Karabay, Murat Emir, Yalçın Karatepe, Sevgi Kılıç ve Sinan Meydan’ı, 28 Temmuz akşamı Melih Aşanlı, Özge Doğar, Murat Ağırel’i ağırlayacak. Mustafa Balbay, Akın Birdal, Saygı Öztürk, Murat Şahin ve birçok yazar, imza günlerinde sevenleriyle buluşacak.

KONSERLE SONA ERECEK

Etkinlik kapsamında Dikili Belediyesi’nin atölye çalışmaları da çocuklarla buluşacak. Etkinlik süresince Dikili Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yıl boyunca eğitim alan piyano kursu öğrencileri ve çocuk korosu ile Latin Dansları Kursu Eğitmenleri de performans sergileyecek. Bağlama ve ses sanatçısı Burhan Yıldırım’ın da sahne alacağı Dikili 3. Kitap Günleri, Rumba Quartet konseriyle son bulacak.