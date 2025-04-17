3 dozu 10 bin TL: Bu aşı ücretsiz olmalı

Haber Merkezi

Kocaeli’nde 8 yaşındaki İrem Aslan’ın menenjit tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesinin ardından tabip odaları, bu aşının ulusal aşı takvimine alınması çağrısı yaptı. Ankara Tabip Odası, menenjit aşılarının dar gelirli ailelerin bütçelerini zorladığını, bu sebeple devlet tarafından ücretsiz uygulanması gerektiğini belirtti.

Odadan yapılan açıklamada, "Meningokok menenjiti; beyin zarı, omurilik ve kan dolaşımı enfeksiyonlarını (bakteriyemi veya septisemi) içeren ağır ve ölümcül bir hastalıktır. Hızlı ilerleyen bu enfeksiyon acil tıbbi müdahale gerektiren bir durumdur. Meningokok menenjitine karşı bilimsel olarak en etkili ve en iyi korunma yöntemi aşılamadır" denildi.

Gelişmiş ülkelerde bu aşının, aşı takviminde yer aldığı anımsatılan açıklamada "Kamu güvencesi kapsamında yer almayan üç doz aşının ortalama fiyatı 10 bin liradır. Ülkemizde aşılamanın artırılması için kararlı ve bilimsel adımların atılması zorunludur" ifadelerine yer verildi.

MECLİS GÜNDEMİNDE

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek de Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi. "Yapılması gereken bir an evvel bu aşının ücretsiz hale getirilmesidir” diyen Gökçek, Memişoğlu’na özetle şu soruları sordu: "Son 5 yılda, tanı almış meningokok menenjiti hastalığı sayısı kaçtır? Son 5 yılda meningokok menenjiti sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ve yaş gruplarına göre dağılımı nedir?"