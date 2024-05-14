3 emniyet müdürü görevden alınmıştı: "Bozdağ istedi, Erdoğan müdahale etti"

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, bugünkü yazısında aktardığı iddiaya göre, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen 3 emniyet mensubu AKP Milletvekili Bekir Bozdağ’ın AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası görevden alındı.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan 3 polise ilişkin gelişmeler devam ediyor.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, bugünkü "Bekir Bozdağ önce Yerlikaya sonra da Erdoğan’la görüştü Erdoğan duruma müdahale etti" başlıklı yazısında dikkat çeken iddiayı aktardı.

Erkin'in yazısında yer alan bilgiye göre, Serdar Serçelik'in sosyal medya paylaşımlarında adı geçen eski Adalet Bakanı ve AKP Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüştü.

Bozdağ'ın Yerlikaya ile yaptığı görüşmede sonuç alamadığını aktaran Erkin, Bozdağ'ın daha sonra AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan randevu istediğini ifade etti.

Erkin, "Bozdağ ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu istedi ve durumu anlattı. Erdoğan da duruma müdahale etti" ifadelerine yer verdi.

Yazının devamı şöyle:

"Erdoğan-Bozdağ görüşmesinin geçen hafta olduğu bilgisine ulaştım ve sonrasında da şu gelişme yaşandı:

9 Mayıs Perşembe... İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ankara’daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca görevlendirilen mülkiye müfettişlerince, soruşturmanın selameti açısından Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı görevlerinden uzaklaştırılmışlardır” ifadelerine yer verildi.

Bu arada bir not daha: İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı ön rapor üzerine Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nden sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı M.Ç., Şube Müdürü K.Ö. ve Şube Müdür Yardımcısı Ş.D., açığa alındılar."