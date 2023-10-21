3 fabrikada 350 işçi zehirlenmişti: Manisa Valiliği soruşturma başlattı

Manisa'da OSB'de bulunan 3 fabrikada dün akşam saatlerinde 350 işçinin peynirli makarna ve kıymalı patatesten zehirlendiği ortaya çıktı. İşçilerin fabrikadaki öğle yemeğinde, peynirli makarna ve kıymalı patates yediği ortaya çıkarken Manisa Valiliği, "Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" dedi.

Manisa'da 350 fabrika işçisinin zehirlenmesine ilişkin adli ve idari soruşturma başlatılırken işçilerin öğle yemeğinde peynirli makarna ve kıymalı patates yediği tespit edildi.

Saruhanlı, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerindeki fabrikalarda yemekten zehirlendiğini öne süren 350 işçi, bulantı, kusma, yüksek ateş, üşüme ve halsizlik gibi şikayetlerle hastanelere başvurdu.

Pek çok işçi ambulanslarla getirilirken bazıları da kendi imkanlarıyla Saruhanlı Devlet, Merkezefendi Devlet, Şehir ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi ile özel hastanelerin acil servisine geldi.

MANİSA VALİLİĞİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Gıda zehirlenmelerine ilişkin Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada, şehirde işyerlerine hizmet veren bir yemek dağıtım firması kaynaklı olduğu düşünülen gıda zehirlenmesi gerçekştiği belirtilerek, İl Sağlık Müdürlüğünce ilgili yemek dağıtım firmasından su numunesi, yemeklerden ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce gıda numunesi alındığını kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olaydan etkilenen vatandaşlarımızın toplam sayısı 350 olup, taburcu olan hasta sayısı 321, hastanelerimizde halen tedavisi devam eden hasta sayımız ise 29'dur. Hastalarımızda hayati tehlikesi bulunan vatandaşımız ise bulunmamaktadır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

Öte yandan dün öğle yemeği sonrası zehirlenen işçilerin peynirli makarna ve kıymalı patates yediği ortaya çıktı.