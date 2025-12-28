3 gün önce cezaevinden tahliye edilen erkek, Rojda Yakışıklı'yı katletti

Bir süre önce cezaevinden tahliye edilen 38 yaşındaki Okay Gür, 28 yaşındaki Rojda Yakışıklı'yı katletti.

Cinayet, Diyabakır'ın Sur ilçesi Beybulak Mahallesi Sarıkaş mezrasında meydana geldi.

‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden bir süre önce tahliye edilen Okay Gür, Rojda Yakışıklı’yı öldürdü.

Gür, daha sonra Yakışıklı’nın cansız bedenini mezraya yaklaşık 4 kilometre mesafedeki boş araziye götürek gömdü.

Rojda Yakışıklı’dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

YARGI DÜZENLEMESİYLE TAHLİYE EDİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLÜYOR

Ekiplerin yaptığı araştırmada, Yakışıklı’nın öldürüldüğü tespit edildi.

Okay Gür yakalanarak gözaltına alındı.

Yakışıklı’nın cansız bedeni, araziden çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Fotoğraf: DHA

Okay Gür’ün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Gür'ün geçtiğimiz günlerde Meclis’ten geçerek yaklaşık 50 bin kişi için tahliye yolu açan 11. Yargı Paketi kapsamında 3 gün önce tahliye edildiği öne sürülüyor.

İddiaya göre ayrıca Gür, cezaevinden çıktıktan sonra Rojda Yakışıklı’yı görüntülü arayarak tehdit etmişti.