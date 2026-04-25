3 gün sürecek: İstanbul için TOKİ kura çekimi başladı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından İstanbul'da hayata geçirilecek 100 bin sosyal konutun kura çekimi bugün başladı.

"Yüzyılın Konut Projesi" olarak kamuoyuna açıklanan proje kapsamında tüm kriterleri karşılayan 5 milyon 242 bin kişinin başvurusu geçerli kabul edildi.

En fazla başvuru da 1 milyon 235 bin 169'la İstanbul'da yapıldı.

2+1 VE 1+1 EVLER İNŞA EDİLECEK

Proje kapsamında İstanbul'da başvuru ve ödeme koşulları Anadolu illerinden farklı tutuldu. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için 127 bin lira olarak belirlendi.

İstanbul'da 2+1 ve 1+1 konutlar inşa edilmesi planlanıyor. Bu konutların yüzde 10 peşin, 240 ay vade ve 7 bin 313 liradan başlayan taksitlerle dar gelirli yurttaşlara sunulması hedefleniyor.

Hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi ise bugün AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde başladı.

Kura çekimin 25, 26 ve 27 Nisan olmak üzere 3 gün sürmesi planlanıyor.

Yürütülen proje kapsamında kentte yapılacak konutlara ilişkin örnek daireler görüntülendi. TOKİ tarafından Kayaşehir'de belirlenen alana 1 adet 2+1, 2 adet de 1+1 şeklinde inşa edilen örnek daireler basın mensuplarına gösterildi.