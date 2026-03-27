3 gündür haber alınamayan kadın, evinde ölü bulundu

Karaman'da 3 gündür kendisinden haber alınamayan Nermin Duruk (33), ihbar üzerine eve giren polis ekibi tarafından ölü bulundu. Vücudunda darp ve yara izi bulunmayan Duruk'un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.

Olay, saat 20.00 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi 1550 Sokakta meydana geldi. Bir eğlence mekanında çalışan Nermin Duruk'tan 3 gündür haber alamayan mesai arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kapıyı açıp içeri giren ekipler, Duruk'u yatağında hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrolde Nermin Duruk'un öldüğü belirlendi. Duruk'un cansız bedeni otopsi için Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Vücudunda darp ya da yara izi bulunmayan Duruk'un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.