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3 gündür haber alınamıyordu; evinde cesedi bulundu

Ajans Haberleri
  • 27.01.2025 17:03
  • Giriş: 27.01.2025 17:03
  • Güncelleme: 27.01.2025 17:03
Kaynak: DHA
3 gündür haber alınamıyordu; evinde cesedi bulundu

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde 3 gündür haber alınamayan Şemsettin Turan'ın (66) evinde cesedi bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Öğretmenler Mahallesi 2907 Sokak'ta meydana geldi. 3 gündür haber alınamayan Şemsettin Turan'ın evinden kötü koku gelince komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yardımıyla girilen evde, Şemsettin Turan'ın cansız bedeni bulundu. Turan'ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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