3 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Seda'nın mektubu ortaya çıktı

Malatya'da 3 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Seda Aslan’ın (21), ailesine bıraktığı mektup bulundu.

İnönü Üniversitesi öğrencisi Özel Eğitim Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Seda Aslan, salı günü okula gitmek için evden çıktı.

Akşam eve dönmeyen Seda Aslan'a ulaşamayan ailesi, polise başvurdu. Polis ve jandarma ekipleri tarafından aranan Seda Aslan'ın ailesine bir mektup bıraktığı öğrenildi.

Ailesi tarafından bulunan mektupta, "Sizlerden çok özür diliyorum. Bazı şeyleri beceremedim. Göremezseniz de elimden geleni yaptım hep. Bugüne kadarki emeğiniz, sevginiz, maddi manevi desteğiniz için teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. O sıkı sıkı tuttuğunuz kuş ölmesin diye, olmak istediğim yere, sevdiğim adamın yanına gidiyorum. Peşime düşmeyin. Adınıza leke sürmüyorum. Sadece mutlu olmak istiyorum. Hoşça kalın" ifadeleri yer aldı.

ADI GEÇEN ERKEK 'TANIMADIĞINI' SÖYLEDİ

Öte yandan üniversite arkadaşlarının, Seda Aslan'ın sosyal medya üzerinden Ufuk adında biri ile tanıştığını söylediği, ailesinin ulaştığı bu kişinin ise genç kadını tanımadığını belirttiği ifade edildi.

Seda Aslan'ın yakın çevresi ve okul arkadaşlarının ifadelerine başvuran ekipler, cep telefon sinyali üzerinden iz bulmaya çalışıyor.