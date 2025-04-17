3 gündür kayıp olarak aranan kurye, ormanda ölü bulundu

Muğla'da 3 gündür kendisinden haber alınamayan ve ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu motokurye Mustafa Berkay Çırak, Ula ilçesinde ölü bulundu.

Denizli'de motokurye olarak çalışan Mustafa Berkay Çırak, yaklaşık 1 ay önce Muğla'nın Köyceğiz ilçesine yerleşti. Burada işyeri açan Çırak, 13 Nisan'da Denizli'de yaşayan ailesini arayıp, yanlarına gelmek için motosikletiyle yola çıktığını söyledi. Daha sonra kendisinden haber alınamayan Çırak'ın ailesi, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Teknik ve saha çalışmaları sonucunda Çırak'ın en son Yuvarlakçay mevkisinde görüldüğü tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Çırak, Ula'nın Elmalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, ateşli silahla vurulmuş halde, hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekipleri, Çırak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çırak'ın cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.