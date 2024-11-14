3 gündür kayıp olarak aranıyordu: 17 yaşındaki İnci Başaran'ın cansız bedeni bulundu

İstanbul'da Küçükçekmece Gölü'ne açılmak için hareket eden balıkçılar, Menekşe Deresi girişinde bir kadına ait olduğu belirtilen cansız beden buldu.

Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan cansız bedenin 3 gün önce kaybolan 17 yaşındaki İnci Başaran'a ait olduğu belirlendi.

Dün akşam saatlerinde Balıkçı kayıklarının bulunduğu Menekşe Deresi'nden Küçükçekmece Gölü'ne açılan balıkçı teknesinde bulunanlar, su kenarında bir kadın cesedi olduğunu gördü.

İhbar üzerine olay yerine, polis, sağlık ve Sualtı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Dalgıçlar tarafından çıkarılan ceset, kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Burada yapılan çalışmalar sonucunda cesedin 3 gün önce kaybolan 17 yaşındaki İnci Başaran'a ait belirlendi.