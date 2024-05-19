3 gündür kayıptı: Alzheimer hastasının cansız bedeni Dicle Nehri'nde bulundu
Diyarbakır'da 16 Mayıs'tan bu yana kayıp olan Alzheimer hastası Şeyhmus Çakmak'ın cansız bedeni Dicle Nehri'nde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA-DHA
3 gündür hakkında haber alınamayan Alzheimer hastası Şeyhmus Çakmak'ın (67), Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulundu.
Yenişehir ilçesi kırsal Hantepe Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Şeyhmus Çakmak'tan 3 gündür haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri, arama çalışması başlattı. Çalışmalar sonucu Çakmak'ın bu sabah Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulundu.
Çakmak'ın sudan çıkarılan cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.