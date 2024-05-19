3 gündür kayıptı: Alzheimer hastasının cansız bedeni Dicle Nehri'nde bulundu

Diyarbakır'da 16 Mayıs'tan bu yana kayıp olan Alzheimer hastası Şeyhmus Çakmak'ın cansız bedeni Dicle Nehri'nde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Fotoğraf: DHA