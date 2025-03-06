3 gündür kayıptı: Ece Gürel sağ olarak bulundu

İstanbul'da arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğini söyledikten sonra kendisinden günlerdir haber alınamayan peyzaj mimarı Ece Gürel (36) sağ olarak bulundu.

İstanbul Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan ve bir daha haber alınamayan Ece Gürel'i (36) bulmak için başlatılan çalışmalar 4. gününde sonuç verdi.

DERE KENARINDA UYURKEN BULUNDU

Gürel'in orman içindeki bir dere kenarında uyur vaziyette arama kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu öğrenildi. Gürel'in hafif yaralı olduğu bilgisi ailesiyle paylaşıldı.

Ece Gürel'in ailesinin iyi haberi aldığı anlar kameralara böyle yansıdıhttps://t.co/gogxJK44cs pic.twitter.com/BuStlgWRPL — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 5, 2025

NE OLMUŞTU?

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Ece Gürel'in (36) yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine polis, AFAD, UMKE, AKUT ve çok sayıda ilçe belediyesine bağlı arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla arama başlatılmış, İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları da Valide Sultan Bendi'nde dalış yapıp, çalışma gerçekleştirmişti.

Gürel'e ait olduğu belirlenen cep telefonu ve bazı kişisel eşyaları Belgrad Ormanı'nda yapılan çalışmalarda bulunmuş, kaybolan kadının evinden çıktığı anlara ait görüntüler ile ormanlık alana gitmek için bindiği İETT otobüsünden ormanın girişinde indiği anlar araç içi kameralara yansımıştı.