Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

3 gündür kayıptı: Samandağ'da sahilde ölü bulundu

Hatay Defne'de 3 gündür kayıp olarak aranan Özkan Altunel, Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir sahilde ölü halde bulundu.

Yurt
  • 22.05.2026 22:53
  • Giriş: 22.05.2026 22:53
  • Güncelleme: 22.05.2026 22:56
Kaynak: DHA
3 gündür kayıptı: Samandağ'da sahilde ölü bulundu
Fotoğraf: DHA
google-news BirGün'ü Google'da favori kaynak olarak tanımlayın. Tıkla ve anında ekle

Hatay’ın Defne ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan Özkan Altunel, Samandağ ilçesinde sahilde ölü bulundu.

Defne ilçesi Samankaya Mahallesi’nde yaşayan Özkan Altunel 19 Mayıs’ta kayboldu.

Arama çalışması başlatılan Altunel'in bugün saat 19.30 sıralarında Samandağ ilçesi Çevlik Sahili’nde cansız bedeni bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede Altunel'in vücudunda darp, kesici ya da delici alet izine rastlanmadığı öğrenildi. Özkan Altunel’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BirGün'e Abone Ol